人民网迪拜12月2日电 （记者管克江）第二十八届联合国气候变化大会（COP28）于11月30日至12月12日在阿联酋迪拜举行。12月1日，在COP28主席国阿联酋主办的“加速绿色低碳转型论坛”上，腾讯、马斯达尔城（Masdar City）和Catalyst等全球伙伴共同发起“全球低碳创新联盟”倡议，并宣布扩大其伙伴网络。

全球低碳创新联盟是一个由COP28主席国牵头的联盟组织，集结了全球气候领域内的创新者和践行者，致力于支持气候技术领域的创新，加速全球气候生态系统的搭建，目前已有包括麦肯锡、领英、亚投行、西门子与麻省理工学院等在内的30多家科技或气候领域领先的国际企业、协会加入。

12月1日，全球低碳创新联盟吸引了全球性投资机构 Investcorp 加入，并成立了一个 7.5 亿美元的低碳基金，为联盟内更多提供低碳产品、服务与技术的企业提供资金支持，共同推动气候科技生态的发展。

当天腾讯正式发布低碳技术创新社区“碳LIVE”国际版，作为全球低碳创新联盟官方支持平台。这也是该联盟成立以来的首个落地实践。

腾讯可持续社会价值副总裁、腾讯碳中和实验室负责人许浩（右三）在COP28上和微软公司主席(右一)、汇丰银行全球首席执行官(右二)以及亚马逊首席可持续发展官(左四)等对话。图片由腾讯公司提供

实现碳中和需要创新技术。在全球应对气候变化、各行业进行低碳转型的背景下，业内急需一个全球性的连接资源和技术的社区，加速低碳信息交流，高效协作和共享资源。据介绍，“碳LIVE”国际版是一个服务全球的公益低碳数字化平台，连接初创企业、投资方/应用方、智库、政府等，构建“低碳朋友圈”，并为他们提供一系列协作工具，携手加速低碳转型。

“碳LIVE”社区网页截图。图片由腾讯公司提供

“碳LIVE”于2022年在中国首次推出中文版，目前已与许多本地与国际机构建立了合作伙伴关系，包括Impact Hub Shanghai、New Energy Nexus、璞跃中国、大道应对气候变化促进中心（C Team）、美团青山等。

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