12月1日，活动现场播放防治结核病宣传短片。人民网记者 霍文摄

人民网乌兰巴托12月2日电（记者霍文）12月1日，“共同防治结核病——中蒙友谊”项目闭幕式在乌兰巴托举行，中国驻蒙古国大使沈敏娟、蒙古恩赫利珍宝基金会主席恩赫利玛、乌兰巴托市巴彦高勒区公民代表会议主席森吉德玛以及蒙政府、医疗、企业等各界人士参加。

12月1日，恩赫利玛介绍项目实施情况。人民网记者 霍文摄

恩赫利玛介绍了在疫情期间推动项目实施情况，盛赞中方在结核病防治方面取得的显著成效，感谢中方对该项目给予的大力支持，表示基金会将继续致力于蒙古结核病防治工作，期待同中方继续加强合作。

12月1日，沈敏娟大使致辞。人民网记者 霍文摄

沈大使表示，结核病是严重危害民众健康的全球性公共卫生问题。中国和蒙古都高度重视结核病防治，由基金会执行的这一项目提升了蒙古民众特别是在校学生预防结核病的意识，受到蒙古政府和社会欢迎。中方愿继续同蒙方加强医疗卫生领域合作，分享中方防治结核病成功经验，共同提高两国人民的医疗保障水平和民生福祉。

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