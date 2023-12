人民网迪拜12月2日电(记者管克江、任皓宇)12月1日中午,在世界气候行动峰会开幕之际,中外知名企业家可持续发展对话会在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会(COP28)会场绿区成功举办。对话会由生态环境部宣传教育中心、世界可持续发展工商理事会(WBCSD)和中国新闻网共同主办,主题为“面向全球碳中和的企业可持续发展战略”。

中国气候变化事务特使解振华出席会议并致辞,COP28中国代表团高级顾问刘振民出席会议。世界可持续发展工商理事会会长兼主席贝德凯(Peter Bakker),中国石油化工集团公司原董事长、碳中和国际研究院创始院长傅成玉,万科集团创始人、董事会名誉主席、万科公益基金会理事长王石发表主旨演讲。浙江吉利控股集团首席执行官李东辉、贝克休斯公司董事长兼首席执行官洛伦佐·西蒙尼利(Lorenzo Simonelli)、蒙牛集团执行总裁李鹏程、智利CMPC集团总裁弗朗西斯科·鲁伊斯-塔格莱(Francisco Ruiz-Tagle)、阿里巴巴集团首席财务官徐宏、晶澳太阳能科技股份有限公司董事靳军辉、霍尼韦尔全球高增长地区总裁兼首席执行官马鹤年(Anant Maheshwari)等20位中外著名企业家代表参加,生态环境部宣传教育中心主任田成川、世界可持续发展工商理事会执行副会长多米尼克·沃格雷共同主持了对话会。

中国气候变化事务特使解振华致辞。人民网记者任皓宇摄

解振华在致辞中指出,气候变化是全球性的严峻挑战,关系到人类的前途和命运,需要社会各界携手努力、同舟共济、共同应对。全球气候治理已经从规则的制定转向行动的落实,实现应对气候变化目标可以催生各类新技术、新业态,创造巨大的绿色市场,释放强大的经济增长新动能。

解振华在对话会上向大家转达了一个好消息:发展中国家,特别是脆弱国家最关心的是损失损害问题今年有了很大进展,一些发达国家已经提出了一共3亿多美金的捐资目标。

解振华强调,政府提出的目标要落实,关键在各个行业、各个企业,企业的行动才能真正使我们向目标接近并达成目标,企业家的落实行动是非常重要的。在应对气候变化进程中,企业是重要参与方,也是实现碳中和愿景的主体。应对气候变化对企业来说,是危机,也是机遇。希望中外企业家抓住机遇,积极作为,为产业链、供应链减碳脱碳赋能,为全球应对气候变化和可持续发展做出更大贡献。

世界可持续发展工商理事会会长兼主席贝德凯致辞。人民网记者任皓宇摄

贝德凯(Peter Bakker)在主旨演讲中高度认可了中国在可持续发展和加速实现碳中和近年来所作出的贡献和努力,对中国领先的工商界领袖在可持续发展方面的生动实践表示赞扬,并表示中国企业领袖在国际应对气候变化上有着不可或缺的作用。同时他希望能够让全世界的工商企业一起来进行对话,讨论如何实现规模化发展,如何加快转型,从而取得更大的进步。

傅成玉在主旨演讲中表示,今年是中国企业界参与联合国气候大会最积极、最踊跃、参会人数最多的一次,表明中国企业在应对气候变化上更加积极、更加自觉、更加主动。中国的企业家要走绿色发展全面转型之路,绿色转型就要靠技术创新来驱动。

王石在主旨演讲中表示,企业是落实碳中和战略的实践主体,是各国履行碳达峰碳中和承诺的关键要素。因此,企业的碳中和战略就与企业的可持续发展形成了共同体关系。希望各位企业家共同思考如何把企业、社区、政府、智库、投资机构等相关方结合在一起,共同推动碳减排碳中和,既提高企业应对气候变化的能力,也同时提升企业在碳中和过程中的声誉和收益。

在对话环节,中外企业家们围绕“全球碳中和对企业的影响及其应对行动”和“企业碳中和的技术与管理创新”两个议题展开深入交流。

活动现场。人民网记者任皓宇摄

李东辉表示,作为从中国走向全球的汽车企业,吉利控股集团聚焦环境、社会和企业治理,坚持可持续发展理念,持续推动全产业链绿色低碳转型。吉利已经加入联合国全球契约组织,并承诺2045年实现全链路碳中和目标。围绕此目标,吉利加快了新能源智能化技术创新与布局,从碳减排、碳利用、碳管理三大方面,探索适用于汽车产业及出行领域的中国特色碳中和实现路径。

洛伦佐·西蒙尼利(Lorenzo Simonelli)分享了贝克休斯的绿色低碳技术创新进展,贝克休斯持续为碳捕捉、封存和利用(CCUS),以及氢能、甲烷排放管理等能源低碳转型领域提供最尖端的技术解决方案。

李鹏程分享了蒙牛集团的绿色发展实践,蒙牛将碳中和议题确定为企业可持续发展、商业战略的核心议题,于2021年发布了GREEN可持续发展战略,并率先发布碳中和战略,承诺力争于2050年前实现全产业链碳中和,并面向2030年设定了牧场减碳、可再生能源使用、绿色工厂等方面的具体目标。持续通过数智化创新,把生产环节的碳排放降到最低。并积极发挥好龙头作用,在供应链减碳方面做出更大的贡献。

弗朗西斯科·鲁伊斯-塔格莱(Francisco Ruiz-Tagle)分享了CMPC集团可持续发展的经验。CMPC集团刚被2023年道琼斯可持续发展世界指数(DJSI)评为全球造纸和林产品领域最具可持续性公司,确定了碳减排目标,并通过科学碳目标(SBTi)的验证,确保公司为实现这些目标而采取的行动为科学有效。

徐宏分享了阿里巴巴集团的绿色低碳发展实践,阿里巴巴在中国互联网企业中率先发布了《碳中和行动报告》,在加速能源转型、加强数字技术创新和广泛构建参与者生态的三大策略基础上提出三个碳中和承诺。连续排名中国科技企业绿电采购第一名,阿里巴巴自营的云计算数据中心超过一半用电来自于清洁能源,有力地支撑了数字平台商业生态的低碳运转。通过领先的数字技术,推动企业实现绿色低碳生产,通过平台机制带动广泛的消费者向更可持续的消费方向转变。

靳军辉表示,晶澳科技把可持续发展和ESG理念提升到了企业战略的高度,公司2022年提出了“Green to Green(共建绿色循环),Green to Grow(共谋绿色发展),Green to Great(共创绿色未来)”的可持续发展理念,希望以自身行动为基础,携手整个光伏价值链走向绿色发展之路。

马鹤年(Anant Maheshwari)表示,霍尼韦尔作为全球能源和气候转型解决方案的领先企业,提供可持续航空燃料、先进塑料回收工艺技术、储能解决方案、氢气解决方案以及智能楼宇能碳管理解决方案,致力于通过先进的数字化和自动化解决方案,助力企业在能源利用、运营管理、生产制造等领域提升效率,实现可持续发展目标。

中美能源合作项目联席主席、KN legal 律师事务所合伙人马克·瑟伯(Mark Thurber),星展(DBS)集团机构银行业务总经理陈淑珊(Su Shan Tan),贝恩公司持续发展与责任全球业务主管凯特·海特(Cate Hight),伊尔姆环境资源管理咨询有限公司首席执行官汤姆·赖克特(Tom Reichert)以及华为集团、天齐锂业股份有限公司、深圳达实智能股份有限公司等企业代表参加了对话会。

田成川在总结时指出,当前,全球合作应对气候变化行动进入关键阶段,企业的发展理念和行动对实现全球碳减排目标至关重要。此次中外知名企业家可持续发展对话会的举办,是一次推动企业家在可持续发展方面交流与合作的重要尝试,是一次全球知名企业积极响应此次迪拜联合国气候大会“团结、行动、落实”主题的创新行动,是对全球工商业发出的一个推动发展转型、落实气候行动的倡议,相信对增强企业碳中和战略管理能力,实现高质量可持续发展目标,将发挥积极的促进作用。

根据对话共识,与会企业家共同发表了《为全球宜居气候而行动——COP28气候大会企业倡议》。同时,对话会为中国企业在全球重大发展和环境议题上开展国际交流合作、提高议题设置能力、讲好可持续发展故事、树立国际化良好形象提供了高层次平台,得到与会企业家的高度肯定。

