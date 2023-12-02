新华社利雅得12月2日电（记者胡冠 王海洲）中国一带一路网（阿拉伯语版）推介会11月30日在沙特阿拉伯首都利雅得举行，中沙各界数十名与会人士就共建“一带一路”成果、建设“一带一路”信息桥梁等展开交流。

沙特智库科研与知识交流中心高级顾问阿里·沙亚在发言中说，共建“一带一路”倡议让世界共享中国的发展成果和机遇，倡议提出十年来，有力推动共建国家在经济发展、技术进步以及绿色环保等各方面取得成果。中国一带一路网（阿语版）为“一带一路”框架下阿中、沙中合作发展提供了更优质的交流和展示平台。

中国一带一路网由中国经济信息社与国家信息中心共同主办，是权威发布“一带一路”信息的官方平台。网站于2017年3月正式上线运行，包括中、英、俄、法、阿、西6种语言版本，覆盖全球大部分地区受众。

中国一带一路网（阿语版）开设要闻、经贸、人文、企业、专家观点等栏目，以图文、视频等形式发布共建“一带一路”国家政策解读、经贸信息、投资指南、最新数据、研究成果等，方便浏览者轻松获取相关信息。

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