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以色列、哈马斯恢复交火　巴方逾700人伤亡

2023年12月02日22:02 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月2日电 以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在巴勒斯坦加沙地带的临时停火协议12月1日结束，双方恢复交火。加沙地带卫生部门数据显示，以军当天的空袭导致至少184人死亡、589人受伤，伤亡者多为妇女和儿童。

　　随着停火结束，救援物资当天没能进入加沙地带。联合国、卡塔尔、土耳其、南非等方面敦促尽快缓解加沙地带人道主义危机。

12月1日，浓烟从加沙地带南部城市汗尤尼斯一处被炸地点升起。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

12月1日，浓烟从加沙地带南部城市汗尤尼斯一处被炸地点升起。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

　　恢复交火

　　法新社援引以军说法报道，以军自12月1日早晨发起陆海空联合军事行动，打击加沙地带南部和北部200多个哈马斯目标，“包括汗尤尼斯和拉法”。

　　以军同时向汗尤尼斯东部区域散发传单，要求当地4座城镇的民众撤离至拉法。路透社援引传单内容报道，以方要求民众前往“拉法的庇护所”，“汗尤尼斯是危险的战斗区域”。

　　此外，以军发布一份关于加沙地带的“撤离区域”线上地图。按照美联社说法，这份地图把加沙地带“随意划分”成数以百计的区块，以军要求加沙民众熟悉自己所在区块编号，必要时需依据地图从“特定区域撤离”。但是，该地图并未注明可安置撤离人员的安全区域，再加上加沙地带通信服务多次中断，挣扎在生存线上的加沙民众如何获得这份地图尚不得而知。

　　同在1日，与加沙地带邻近的多个以色列社区拉响防空警报。按照哈马斯方面说法，该组织自加沙地带向多个以色列城市发起火箭弹袭击。以方尚未发布相关伤亡情况。

12月1日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们在以军空袭后开展救援。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

12月1日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们在以军空袭后开展救援。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

　　另据埃及和中东地区多名消息人士披露，以色列先前告知多个阿拉伯国家，希望此次巴以冲突结束后，在加沙地带与以色列交界处设置缓冲地带，防止哈马斯袭击以色列。

　　消息人士说，以色列已向埃及、约旦和阿拉伯联合酋长国提及这一计划。

　　多线作战

　　除与哈马斯交火以外，以色列与黎巴嫩边界附近12月1日再次传出炮击声。

　　黎巴嫩真主党表示，自以色列与哈马斯停火以来，该组织武装人员当天首次向黎以边界附近的以军开火。以军还击的炮火导致2人丧生。

　　以军说，真主党向多个以军哨所发动袭击，以军打击了袭击源头，以军防空系统拦截了真主党发射的火箭弹。

12月1日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们查看以军空袭后的废墟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

12月1日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们查看以军空袭后的废墟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

　　此外，叙利亚国防部2日发表声明说，以军当天凌晨自其占领的戈兰高地方向，对叙首都大马士革周边“部分地点”展开空袭，造成设施损毁。声明没有提及遭袭地点及人员伤亡情况。叙利亚电视台报道称，“以色列入侵”叙首都附近。

　　“叙利亚人权观察组织”主管拉米·阿卜杜勒·拉赫曼告诉法新社记者，以军空袭的是大马士革以南赛义达扎伊娜卜地区的多个“真主党目标”。

　　以军方面未就叙利亚遭空袭予以评论。

　　“归途”延期

　　对许多被扣押人员的家属而言，临时停火结束意味希望破灭。梅拉弗·斯维尔斯基接受以色列媒体采访时说，一名获释人员给她捎来遭哈马斯扣押的其兄弟的消息，“他身体健康，但精神状态不太好”。

　　在斯维尔斯基看来，以色列政府应对自己兄弟的命运“负责”，以军“每天打击加沙地带，这让他陷入危险”。

12月1日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们在以军恢复军事行动后逃离家园。新华社发（亚西尔·库迪摄）

12月1日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们在以军恢复军事行动后逃离家园。新华社发（亚西尔·库迪摄）

　　以方12月1日发布的数据显示，哈马斯方面目前仍扣押136人，“其中17人为妇女儿童”。以方指责哈马斯拒绝释放所有被扣押的妇女。

　　哈马斯高级官员乌萨马·哈姆丹告诉美联社记者，哈马斯拒绝释放以方列出的10名被扣押妇女，因为她们全是以军士兵。

　　据路透社统计，截至11月30日，以方释放240名巴勒斯坦人，哈马斯释放包括外国公民和以色列妇女儿童在内的105人。

　　多方呼吁

　　临时停火结束对另外一些人而言，意味着悲惨加剧。联合国人道主义事务协调厅发言人延斯·莱尔克12月1日说，以色列和哈马斯重新交火会加剧加沙地带本就严峻的人道主义危机，“人间炼狱重回加沙”。

　　拉法口岸的巴方当局说，加沙地带12月1日没有迎来载有援助物资的卡车。

12月1日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们在以军恢复军事行动后逃离家园。新华社发（亚西尔·库迪摄）

12月1日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们在以军恢复军事行动后逃离家园。新华社发（亚西尔·库迪摄）

　　多批燃料和援助物资在停火期间进入加沙地带。不过，联合国方面和一些援助机构警告，进入加沙地带的食物、水、药物和燃料的数量仍远低于当地民众需求。

　　土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的办公室12月1日说，埃尔多安与阿联酋总统会晤时表示，以色列重新打击加沙地带，这一行为“非常负面”。

　　南非总统马塔梅拉·西里尔·拉马福萨同一天说，正在加沙地带发生的“残忍悲剧”令人发指，这一针对巴勒斯坦无辜平民的战争构成“战争罪”，“现在必须终止”。

　　巴林国王哈马德·本·伊萨·阿勒哈利法和伊拉克总统阿卜杜拉提夫·贾马勒·拉希德同样呼吁停火止战。

　　卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼12月1日说，卡塔尔仍在努力斡旋，使加沙地带重回停火。“持续轰炸加沙地带阻挠斡旋努力，加重人道主义灾难。”他说。（王逸君）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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