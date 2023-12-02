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俄国家杜马第一副主席称中国改革开放成就对世界发展产生巨大影响

2023年12月02日15:44 | 来源：新华网
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新华社莫斯科12月1日电（记者陈汀）俄罗斯国家杜马第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫1日在莫斯科举行的庆祝中国改革开放45周年圆桌会议上说，中共十一届三中全会以来，中国在经济和社会领域取得了举世瞩目的成就，不仅彻底改变了中国面貌，也对世界发展产生巨大影响。改革开放政策成功的关键在于中国共产党发挥了关键作用，始终坚持发展为了人民、依靠人民，把人民福祉和国家繁荣放在首位。

圆桌会议由俄中友好协会、俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所举办，中俄各界人士共话中国改革开放成果，共同研讨感悟中国式现代化的世界启迪。

俄罗斯外交部第一亚洲司司长济诺维耶夫说，中国走过改革开放45年的伟大征程，在经济和国家建设方面取得灿烂成就，这在中国乃至世界历史上都是独一无二的。

俄中友协第一副主席、中国“友谊勋章”获得者库利科娃认为，中国共产党的成功秘诀之一在于选择了中国特色社会主义的正确道路。得益于改革开放政策，中国在45年里取得了长足进步，并且从不曾骄傲自满或停歇改革开放的脚步，而是满怀信心地继续前进。

中国驻俄罗斯大使张汉晖表示，45年改革开放，相对于历史长河是短暂的，却令当代中国迸发出彪炳史册的灿烂光辉。中国将坚持高质量发展，推进高水平对外开放，以中国式现代化为推动实现世界各国的现代化提供新机遇。

(责编：王禹蘅、崔越)

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