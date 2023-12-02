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中老铁路开通运营两年来为区域经济社会发展注入新活力

2023年12月02日15:43 | 来源：新华网
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新华社北京12月2日电（记者樊曦、丁怡全）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，截至2日，中老铁路开通运营迎来两周年，运输安全保持稳定，累计发送旅客2420万人次，发送货物2910万吨，黄金大通道效应日益凸显，为区域经济社会发展注入新活力。

国铁集团国际部负责人介绍，中老铁路开通运营两年来，国铁集团坚持高标准、可持续、惠民生，与老挝铁路部门密切协作，切实运营好、管理好中老铁路，在持续打造中老人民的发展路、幸福路、友谊路上取得明显成效。

数据显示，中老铁路全线每月旅客发送量由开通初期的60多万人次增至目前的110多万人次。其中，国内段，日均开行旅客列车51列，单日最高发送旅客8.3万人次，累计发送旅客2046万人次；老挝段，日均开行旅客列车由开通初期的4列增至目前的10列，单日最高发送旅客10197人次，累计发送旅客374万人次。

与此同时，中老两国铁路部门加强货物运输组织，提升运输能力和效率，跨境货物列车每日开行数量由开通初期的2列增加到目前的14列。一是拓展跨境货运产品，开行定点、定时、定线、定车次的中老铁路“澜湄快线”国际货物列车达400列，货物运输辐射老挝、泰国、越南、缅甸等12个“一带一路”共建国家和国内31个省（区、市）主要城市。二是积极探索“中老铁路+中欧班列”等国际运输新模式，老挝、泰国等国家至欧洲铁路直达运输时间缩短至15天。

中老铁路加速了人流、物流、资金流、信息流的流动，跨境货物品类由开通初期的橡胶、化肥、百货等10多种扩展至电子、光伏、通信、汽车等2700多种，有效带动万象赛色塔综合开发区、磨丁经济特区等经济园区发展，带动老挝铁矿石、木薯粉、橡胶等产量明显增加，促进了沿线各类产业扩能升级和国际经贸往来。

(责编：王禹蘅、崔越)

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