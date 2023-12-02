新华社联合国12月1日电（记者尚绪谦）联合国安理会12月1日通过第2715号决议，决定终止联合国苏丹过渡时期综合援助团（联苏综合援助团）授权。

该决议以14票赞成、0票反对的结果得以通过，俄罗斯投了弃权票。决议决定，联苏综合援助团授权12月3日终止。12月4日起，援助团停止运作并开始向联合国驻苏丹机构移交任务，移交工作争取在2024年2月底前完成，2024年3月1日开始清算工作。决议敦促苏丹各方在援助团移交任务和清算期间与联合国方面充分合作。

中国常驻联合国副代表戴兵在表决后的解释性发言中说，苏丹冲突持续延宕，战火加剧人道危机。推动苏丹尽快恢复和平稳定是苏丹人民的强烈期待和国际社会的共同愿望。联苏综合援助团撤出后，联合国如何应对当前局势，如何发挥应有作用仍是摆在安理会面前的一个重要问题。中方注意到，苏丹政府对同联合国继续探讨合作持开放态度。中方呼吁联合国秘书处认真听取苏丹政府及地区组织意见，推动有关合作契合苏丹实际需要，切实为苏丹和平发展提供实实在在的支持。中方希望安理会把推动特派团同当事国加强沟通合作摆在突出位置，尊重当事国意愿和实际国情，避免强加外部解决方案。

安理会2020年6月决定成立联苏综合援助团，其任务是在苏丹政治过渡期提供协助，包括为起草宪法、进行人口普查和选举提供技术支持；帮助推进苏丹和平进程；帮助建设和平和法治，保护平民；动员各方为苏丹提供援助，协调人道救援等。

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