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共话中国经济新机遇丨专访：期待与中国合作伙伴共创未来——访特斯拉公司副总裁陶琳

2023年12月02日15:39 | 来源：新华网
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新华社北京12月2日电 专访：期待与中国合作伙伴共创未来——访特斯拉公司副总裁陶琳

新华社记者刘学

首届中国国际供应链促进博览会11月28日至12月2日在北京举行。特斯拉公司副总裁陶琳在链博会期间接受新华社记者书面专访时表示，特斯拉与中国供应商紧密合作、相互支持，期待与中国合作伙伴共创未来。

链博会是全球首个以供应链为主题的国家级展会。特斯拉等多家世界500强和全球供应链体系龙头企业亮相展会。

“不到40秒下线一台车。”陶琳用这样的数据说明特斯拉上海超级工厂的制造效率。她说，特斯拉上海超级工厂能够取得这样的高效率，离不开企业与中国供应链深度融合。

陶琳说，从2013年特斯拉在北京开设中国大陆第一家体验店，到2023年特斯拉上海超级工厂第200万辆整车下线，特斯拉公司始终致力于和本土供应链伙伴一同成长。目前，上海超级工厂零部件本土化率超过95%。

“我们将持续发挥自身优势，助力建立安全稳定、畅通高效、互利共赢的全球产供链体系。”她说。

陶琳指出，中国市场独一无二的重要性、先进的发展理念、良好的营商环境，为特斯拉创造了巨大机遇。她强调，中国一直以来都是特斯拉极为重要的市场。

陶琳说，近期多家国内国际知名投资机构上调了对2023年中国经济增长预期，在全球经济低迷的大背景下，中国经济恢复向好将继续让中国成为全球经济发展的重要引擎。（参与记者：马则刚、包雪琳、王佳琳）

(责编：王禹蘅、崔越)

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