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韩国留华校友发展论坛在韩举行

2023年12月02日14:34 | 来源：人民网-国际频道
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人民网首尔12月1日电 （记者马菲）韩国留华校友总会1日在首尔举办“韩国留华校友发展论坛”，中国驻韩国大使邢海明出席活动并致辞，韩国共同民主党国会议员、武汉大学韩国校友朴钉，韩国留华校友总会会长崔允瑄，中国驻韩使馆教育公参艾宏歌等嘉宾出席。

韩国留华校友总会1日在首尔举办“韩国留华校友发展论坛”。中国驻韩国大使馆供图

韩国留华校友总会1日在首尔举办“韩国留华校友发展论坛”。中国驻韩国大使馆供图

邢海明表示，中韩是搬不走的邻居，分不开的合作伙伴，双方友好交往历史源远流长。人文交流方面，疫情前中韩年人员往来已超过千万人次。在韩留学的中国学生和在华留学的韩国学生都一度超过7万人，中韩两国一直互为第一大外国留学生来源国。中韩关系发展为两国和人民带来福祉，符合两国人民的根本利益。

邢海明强调，中韩地缘相近、文缘相通、人缘相亲，国民感情是两国关系的基石。作为友好近邻，中韩双方应秉持建交初心，坚持讲信修睦、亲仁善邻的邻里相处之道，在相互尊重、互利共赢基础上，排除干扰，沟通合作，共同携手，相向而行，推动双方在经贸往来和人文交流等各领域的合作不断走深走实，实现合作共赢。广大留华校友都有在华学习工作经历，既是中韩关系发展的见证者、参与者，也是中韩关系发展的推动者，希望大家以韩国留华校友总会为平台，加强互动联系，为双边合作积极建言献策，为持续推动中韩关系发展发挥更大作用。

广大留华校友纷纷表示，此次活动是疫情后首次线下举办大规模的留华校友活动，给大家提供了很好的交流机会，增强了广大校友的归属感，也更加坚定了大家积极推动两国关系发展的信心和决心，感谢使馆对校友们的关心和支持，并将在总会带领下，办好留华校友论坛，积极推动双方相互理解和务实合作，为实现中韩关系不断向好发展做出新的更大贡献。

韩国留华校友总会于2014年成立以来，清华大学、北京大学、人民大学等众多高校的韩国校友积极响应，并先后成立校级留华校友会，努力为双边关系发展建言献策。

(责编：王禹蘅、常红)

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