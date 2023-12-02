新华社巴西马瑙斯12月1日电 通讯：探访因严重干旱危机重重的亚马孙雨林

新华社记者李芮 夏晨 卞卓丹

被称为“地球之肺”的亚马孙雨林，今年遭遇了百年罕见的干旱，当地特有的“粉红海豚”和多种鱼类死亡，水位下降不仅使亚马孙流域部分湖泊近乎干涸，也使一些当地村落面临成为“孤岛”的风险。专家呼吁，亚马孙生态系统应在目前正在阿联酋迪拜举行的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）上成为一个重要议题。

亚马孙雨林位于南美洲亚马孙盆地，雨林面积达550万平方公里，其中60%位于巴西境内。记者从巴西亚马孙州州府马瑙斯向西南方向出发，目睹亚马孙河主要支流内格罗河两岸，露出大片大片的河滩。年近50岁的马瑙斯居民阿兰告诉我们，这些河滩就像“亚马孙的伤疤”。

由于干旱，内格罗河水位不断下降，一些河成湖面临干涸风险。我们从南岸的帕里卡图巴镇出发，乘坐快艇驶入内格罗河逆流而上，不一会儿便觉水位下降明显，河面不断变窄。在靠近阿卡贾图巴湖水域时，快艇引擎由于绞入了太多泥沙，一度无法工作，需要靠其他小船人力牵引。我们手划船桨助力前行，水面下一米多处，船桨就能触到深褐色泥浆。

弗拉维奥·锡凯拉坎普斯是亚马孙雨林阿卡贾图巴村土生土长的居民。他告诉我们，亚马孙的雨季通常从11月持续到次年4月，但今年整个11月几乎没有降水。

《科学美国人》网站11月22日报道，在巴西马瑙斯附近的亚马孙雨林，内格罗河部分流域水深降至12.7米，创下120年来的最低水平。

干旱给动物们的生存带来巨大挑战。锡凯拉坎普斯告诉我们，水位下降使得河水内氧气不足，当地以肤色著称的“粉红海豚”和很多鱼类窒息。一条常在他们村镇附近活动的“粉红海豚”，10月就因水位太浅，陷进泥沙而不幸死亡。

“粉红海豚”虽然长得像海豚，其实并不是海豚。准确来讲，它的名字叫“亚马孙河豚”，生活在亚马孙河流域的淡水中。

巴西马米劳阿可持续发展研究所和世界自然基金会巴西分会数据显示，今年9月最后一周，亚马孙河特费湖发现153头豚类和大量鱼类死亡。世界自然基金会巴西分会生物保护专家玛丽安娜·帕绍阿利内·弗里亚斯说，豚类生存状况被视为当地环境健康的“指示器”，“特费湖发生的事情令人震惊，失去这些动物将关系到当地整个生态系统”。

亚马孙可持续发展基金会总负责人维尔吉利奥·维亚娜日前接受沙特“阿拉伯新闻网”采访时表示：“亚马孙地区2023年遭遇了自1903年以来最严重的干旱，而且该地区可能变得越来越干燥，难以成为动物健康的栖息地或农田。”

干旱还严重影响了生活在雨林中的原住民。我们看到内格罗河支流两岸，不少当地人居住的“漂浮屋”，因水位下降变成了“地上屋”。很多当地居民以捕鱼贩鱼为生，为了保护鱼类，他们在干旱时会停止大规模捕捞，从而影响生计。

还有不少当地人从事旅游业，但严重干旱阻断了游客往来的水路，一些深入丛林的木屋不得不关门歇业。更糟糕的是，一些村庄变成了“孤岛”，只能靠政府空投物资维系生活。

亚马孙州民防部门表示，截至10月16日，已有超过48万人受到旱情影响。联邦政府已向受灾地区运送紧急援助物资。

维亚娜警告，亚马孙雨林正处于灾难性环境危机的边缘，“碳炸弹”随时可能爆炸，作为全球气候的一个关键生物群落，亚马孙的生态系统应成为COP28的重要议题。

此次联合国气候变化大会11月30日至12月12日在阿联酋迪拜举行，将对世界各国在实现《巴黎协定》目标方面取得的进展进行首次盘点。

记者和锡凯拉坎普斯在亚马孙雨林中划着独木舟，两岸河滩不时有鸟群低头觅食。他自言自语道：“亚马孙的雨季，早点来临吧！”

(责编：王禹蘅、崔越)