新华社东京12月2日电（记者姜俏梅）为纪念中日和平友好条约缔结45周年，中国驻日本大使馆日前在东京举办中日和平友好条约亲历者及友好人士后代交流会，与会者共同重温缔约历史，坚定开创中日关系美好未来的信念与决心。

中国驻日本大使吴江浩邀请参与缔约进程的日方亲历者及长期致力于中日友好事业的老一辈政治家、友好人士的后代座谈交流。日本民间友好团体负责人、知名学者、媒体人士及中日青年代表等80余人与会。

吴江浩致辞说，中日和平友好条约的缔结，是继邦交正常化之后两国关系史上的重要里程碑。条约作为经由两国立法机构批准的法律文件，在中日四个政治文件中具有特殊重要地位。条约将发展中日持久和平友好关系确立为双方共同的目标和义务，明确规定了尊重《联合国宪章》、互不干涉内政、使用和平手段解决一切争端等处理双边关系必须恪守的基本原则。

日本前首相福田康夫表示，在当今世界持续变革、中国全球影响力不断提升背景下，日中关系的重要性更加凸显。应铭记老一辈志向，维护发展同中国等近邻国家的和平友好关系。

时任外务省中国课课长田岛高志和条约课首席事务官东乡和彦等缔约亲历者表示，当时日中双方本着求同存异的精神，反复谈判协商并最终实现缔约，其重大意义历久弥新，成为日中关系的基础，期待条约精神继续指引日中关系克服困难，不断前进。

交流会上，时任自民党干事长大平正芳的外孙女渡边满子，前首相桥本龙太郎之子、众议员桥本岳，中日民间贸易开拓者高碕达之助曾孙、众议员青柳阳一郎，前内阁官房长官二阶堂进之孙、法政大学教授二阶堂行宣，日中文化交流协会理事长栗原小卷，全日空前会长冈崎嘉平太孙女冈崎真美等先后介绍各自在不同领域推进对华友好交流合作情况，表示要继承先人遗志，坚定友好信念，推进交流合作，将友好传统代代相传。

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