人民网曼谷12月2日电 （记者孙广勇）12月1日，由泰国朱拉隆功大学孔子学院和朱拉隆功大学文学院中文系共同主办的 “探索中文教育学科前沿，推进中文教育实践发展” 泰国高校中文系主任研讨会在朱大孔子学院的中国文化活动中心举行。中华人民共和国驻泰王国大使馆教育参赞冯俊英、朱拉隆功大学副校长巴丽察、泰国高等教育科研创新部常务副次长帕斯·洛提拉蓬、来自泰国16所高校的38位中文系主任或学校代表、4位报告专家及朱大孔子学院全体中泰教师共60余人参加了此次研讨会。研讨会会场外布置的小型教材书展，展出北京大学出版社、北京语言大学出版社和佳佳汉语出版社的中文教材。

开幕式及上午的研讨会由朱大孔子学院泰国本土教师陈子鸿主持。中华人民共和国驻泰王国大使馆教育参赞冯俊英、朱拉隆功大学副校长巴丽察依次为开幕式致辞。冯俊英对关注和支持泰国中文教育事业发展的各界人士表示感谢，期望通过此次研讨会对泰国高校国际教育事业提供有益的帮助。巴丽察对各位嘉宾的到来表示热烈欢迎，她真切地希望通过此次研讨会，能够为泰国中文学科的建设与发展提供新思路和新方法，从而实现泰国中文教育事业的可持续快速发展。

北京语言大学国际中文教育研究院副院长姜丽萍作主旨发言，以“新形势下专门用途中文教育的学科建设与探索”为题，围绕“中文+”这个主题，着重讲述中国及国际上中文教材的编写和发展情况，强调“中文+职业技能”教学资源建设和构建专门用途中文教育学科的重要性。

副教授帕斯·洛提拉蓬以“中文教育政策与高校中文教育发展”为主题，围绕泰国高教部的主要发展目标，泰国高等中文教育的现状几方面详细展开。

在场教师们针对报告内容踊跃提问，与主讲嘉宾进行交流。最后，韩圣龙院长代表朱拉隆功大学孔子学院，联合朱拉隆功大学文学院中文系，就成立泰国高等学校中文教育合作发展联盟发起倡议，得到与会各高校代表们的热烈附议。

研讨会闭幕式上，韩圣龙院长表示，此次研讨会旨在促进泰国高校之间的中文教育交流与合作，探讨中文学科在泰发展的问题，注入新思想，激发新活力，从而促进泰国中文专业教育的可持续快速发展。

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