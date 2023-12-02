人民网曼谷12月1日电 （记者孙广勇）11月30日，黑龙江省贸促会与泰国中华总商会联合举办的“中国（黑龙江）—泰国贸易促进交流会暨2024黑龙江省重点展会招商推介会”在泰国曼谷隆重举行。黑龙江省贸促会副会长谭百成，中国驻泰国大使馆经济商务处参赞张潇潇，泰国商业部国际贸易促进厅代表、商业部高级贸易专员蓬皮·佩查拉库，泰国中华总商会主席林楚钦等嘉宾以及泰中企业代表莅临出席。

谭百成表示，中泰两国比邻而居、血脉相连。在“中泰一家亲”新的时代内涵大背景下，中泰全面战略协作伙伴关系站在第二个“金色十年”历史新起点。在黑龙江正大集团的示范带动下，双方经贸往来密切、合作成果丰硕。今天，黑龙江省贸促会与全省工业战线、延边县区政府、食品和教育领域头部民营企业、会议和展览行业代表与大家“共享高质量发展新机遇，共建高水平合作新平台”。

张潇潇在致辞中表示，希望两地企业家借此次推介会之机，凝聚合作共识，增强合作动力，挖掘合作潜力，拓展合作领域，为中泰两国经贸合作、中泰命运共同体建设添砖加瓦。

蓬皮·佩查拉库表示，中国连续十一年成为泰国的最重要的贸易伙伴。黑龙江省的农业产业规模巨大，农业创新和现代化技术走在前列，泰国绿色食品工业和供应链潜力深厚，相信中国黑龙江国际绿色食品展将会成为一个重要的平台，能够提升两国农业和食品的水平，共同取得进步，成为推动泰中贸易合作的新能量。

林楚钦表示，近年来，泰国政府积极推进“东部经济走廊”和“泰国工业4.0”与共建“一带一路”深度对接，两国在经贸、投资、新能源、高科技等领域不断取得亮眼成绩。黑龙江与泰国在工业、制造业、农业、绿色食品、文化、旅游、能源等领域互补性强，合作空间巨大。

会上，黑龙江省国际博览发展促进中心副主任王世伟，黑龙江省工业和信息化厅对外经济合作处处长王达等分别就黑龙江基本省情、特色产业、企业发展和投资环境情况等进行专题推介。

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