中新社多伦多11月30日电 (记者 余瑞冬)加拿大统计局11月30日公布的数据显示，该国今年第三季度实际国内生产总值(GDP)较上季度下降0.3%；若按年率计算，则GDP降幅为1.1%。

加统计局表示，在第三季度，出口下降，库存积累放缓，这在一定程度上与政府支出和住房投资的增加相抵消，是GDP下滑的主因之一。商品和服务出口在第二季度环比增长1.3%，但第三季度下降1.3%。其中精炼石油能源产品出口环比大幅下降逾25%。

受服装、鞋类和纺织品、运输服务、电子电气设备及零部件进口均下滑影响，第三季度商品和服务进口亦环比下降0.2%。

家庭支出总体与上季度持平。住房投资则在连续五个季度下降之后，获得2%的环比增长。

加统计局同日公布的月度数据显示，今年9月份该国实际GDP环比微升0.1%。商品生产行业实现6个月以来首次增长，以0.3%的环比增幅领涨。服务生产行业则基本持平。

其中，制造业在连续3个月收缩之后，在9月实现环比增长0.9%。在非耐用品制造业方面，大部分子行业均有所上涨。食品生产业环比涨幅为3.2%，但石油和煤炭产品制造业出现约1%的跌幅。耐用品制造业则在机械制造业带动下出现4个月以来首次增长，环比增幅0.9%。

初步估算显示，10月份加拿大实际GDP环比增长0.2%。

上述数据基本印证了加官方对当前经济走势的判断。加拿大政府近日公布的2023年秋季经济报告引述私营部门经济学家预测认为，加拿大近一段时期内将避免经济衰退，但未来几个季度的经济增长将放缓。报告预计，明年加拿大经济将仅有0.3%的增长，几近停滞。(完)

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