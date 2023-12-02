12月1日起，中国试行扩大单方面免签国家范围，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员试行单方面免签政策。

新政试行首日，德国法兰克福至中国上海的CA936航班抵达上海浦东国际机场，一批批旅客陆续下机，有序进入边检入境大厅。

来自德国的克劳泽·阿瑟·罗伯特成为享受该项新政策的旅客之一。“免签政策非常便利，给我们节省了许多时间！”罗伯特说。据罗伯特介绍，他从互联网上了解到此项免签便利政策后，便立即订好机票，开启了这场“说走就走”的旅行。得益于15天的免签停留时间，他可以更好地规划本次旅游行程，深入了解中国的风土人情，感受中国文化的魅力。

据悉，此项政策试行期为2023年12月1日至2024年11月30日。截至1日下午6时，当天在浦东、虹桥两大机场口岸，享受该项免签政策入境人员超160人。

上海机场边检站副站长胡世云预计，未来享受该项免签政策旅客数量会持续攀升。“下一步，上海边检机关将持续关注出入境航班动态，继续加强与相关航司、口岸单位等职能部门的沟通协作，全力贯彻落实免签入境等新政措施，助力经济高质量发展、助推高水平对外开放。”他说。（记者杨恺）

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