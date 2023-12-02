新华社迪拜12月1日电（记者郭爽 王燕）联合国机构1日发布的《全球干旱概况》显示，全球范围的干旱已达到“前所未有的紧急状况”，人类活动诱发干旱产生的巨大影响才刚刚开始显现。

这份报告是在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）期间发布。由《联合国防治荒漠化公约》秘书处与国际抗旱联盟联合编制。报告指出，干旱几乎比其他灾害夺去了更多人的生命，造成更多经济损失，影响了更多社会行业。

报告显示，2022年12月，非洲之角据评估遭受严重粮食不安全的人数达到2300万；2022年欧洲受干旱影响的范围达63万平方公里，几乎是2000年至2022年期间年均受影响面积的4倍；欧洲上一次经受2022年这样的干旱是在500年前；2016年至2018年，地中海地区70%的谷物作物因干旱受到损失；过去50年非洲因干旱造成的经济损失已达700亿美元。

《联合国防治荒漠化公约》秘书处执行秘书易卜拉欣·蒂奥在一份声明中表示，希望这份报告能够敲响警钟。

他说，干旱发生悄无声息，常被忽视，未能立即引发公众关注，这使受影响的人群独自承受负担。随着干旱事件发生的频率和严重程度不断增加，水库水位和农作物产量不断下降，生物多样性继续丧失，饥荒仍在蔓延，“我们需要转型变革”。

报告强调，土地恢复、可持续土地管理和自然积极型农业实践是建设全球抗旱能力的关键环节，高效的水资源管理是全球抗旱能力的另一个关键组成，备灾和预警系统也至关重要。（参与记者：杜哲宇）

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