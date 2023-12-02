新华社耶路撒冷12月1日电（国际观察）巴以停火结束 冲突或呈现打打停停局面

新华社记者吕迎旭 张天朗

经过7天的临时停火，以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）12月1日在加沙地带重新交火。分析人士认为，双方有关交换被扣押人员的谈判进入深水区，难以很快达成妥协，需要通过军事行动向对方施压。但谈判目前仍是双方的首选，冲突未来可能呈现边打边谈、打打停停的局面。

停火未能再延长

以色列和哈马斯于当地时间11月24日上午7时开始为期4天的临时停火，此后双方在11月27日和30日分别将停火期限延长2天和1天。当地时间12月1日上午7时是第二次延长后的临时停火最后期限。

以色列国防军随即宣布已恢复在加沙地带的作战，以军战机正在打击加沙地带的哈马斯目标。以军指责哈马斯破坏临时停火协议，称以色列领土遭到多枚自加沙地带发射的火箭弹袭击。

以色列总理办公室发表声明称，随着作战恢复，以政府致力于实现“解救人质、消灭哈马斯、确保加沙永不对以色列居民构成威胁”的目标。

巴勒斯坦消息人士告诉新华社记者，以军已对加沙地带北部、中部和南部多个地区发动空袭，并与巴方武装人员在加沙城等地发生激烈冲突。据巴勒斯坦电视台报道，空袭已导致至少32名巴勒斯坦人丧生，另有数十人受伤。

谈判进入深水区

此前的临时停火，是哈马斯以释放部分被扣押的以色列人为条件，换取以方释放部分在押的巴勒斯坦人并暂停在加沙地带的军事行动。根据双方约定，哈马斯每释放10名以色列被扣押者，可以换取以方延长一天停火。但这是针对平民，随着哈马斯可以释放的被扣押平民越来越少，交换扣押的以方军人必然会被提上日程，哈马斯也会提出更高要价。

2011年，以色列为换回被俘的以军士兵吉拉德·沙利特，就释放了1027名关押的巴勒斯坦人，其中包括不少哈马斯的重要人物。

更高的要价也意味着谈判进入深水区。据巴勒斯坦媒体11月29日报道，哈马斯在谈判中提出，若想换回被扣押的以军士兵，以色列必须承诺长期停火、解除对加沙地带的封锁、释放所有在押的8500多名巴勒斯坦人，以方当天对此予以拒绝。

此外，以军估计其近期军事行动打死哈马斯武装人员约5000多人，而哈马斯总共有约2.5万名武装人员。显然，以方远未实现“消灭哈马斯”的军事目标。由于担心停火太久会给哈马斯喘息之机，以总理内塔尼亚胡曾明确表示只能接受最长10天的临时停火。

未来或打打停停

分析人士认为，冲突再起并不意味着以色列和哈马斯停止了接触，谈判仍是一段时间内双方的首选。

首先，双方都有停火需求。从以色列方面看，还有许多被扣押者尚未获释。此前以方的军事行动未能救出被扣押者，反而是通过谈判和临时停火实现了部分被扣押者的获释。家属们要求继续解救被扣押者，以政府在国内面临的延长停火的政治压力较大。从哈马斯方面看，以方军事打击和封锁不仅破坏军事设施，令哈马斯缺乏补给，还导致加沙大量平民伤亡和流离失所。哈马斯也迫切希望与以方停火获得休整和补给的机会，缓解加沙民众的艰难处境。

其次，国际社会仍在努力劝和促谈。自冲突爆发以来，以军军事行动导致加沙人道状况不断恶化，停火止战已成为国际社会主流声音，多国都在积极斡旋。多家外媒报道，恢复加沙停火的努力正在进行中。英国广播公司援引匿名巴勒斯坦消息人士的话说，谈判正在通过调解人进行。

再次，以色列的主要支持者美国开始减弱对以的支持。美国此前因过于偏袒以色列而饱受国际社会批评。美国全国广播公司日前发布的民调显示，56%的选民不支持拜登政府应对本轮巴以冲突的方式。迫于国内外压力，美国开始对以色列加以约束。美国国务卿布林肯11月30日到访以色列与内塔尼亚胡会谈时表示，美方反对造成平民大规模伤亡，要求以方在今后的军事行动中更为“精准”。巴勒斯坦圣城大学教授艾哈迈德·拉菲克·阿瓦德指出，以色列政府不仅面临来自国内民众和国际上的压力，西方对以色列的支持也在减弱。

鉴于此，分析人士认为，今后谈判将会继续，双方在无法谈拢的情况下，会通过军事行动向对方施压。一旦一方有所让步，军事行动就可能暂停。因此，下阶段巴以冲突可能呈现出打打停停的局面。

尽管双方短期内会寻求谈判，但从以色列国内来看，要实现真正意义上的停火止战并不容易。目前以色列执政联盟中的极右翼政党坚持通过军事行动彻底消灭哈马斯，民间类似的呼声也较强，如果以方中止军事行动或降低行动强度导致战事延长而无法实现目标，很可能引发这部分民众不满和极右翼政党退出执政联盟，进而导致政府垮台。从长期来看，未来以色列不论谁执政都将面临“应对哈马斯威胁”这个首要任务。（参与记者：柳伟建）

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