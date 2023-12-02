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2023年度“熊猫竞赛”颁奖仪式在中国驻澳大利亚使馆成功举办

2023年12月02日09:28 | 来源：新华网
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新华社堪培拉12月1日电（记者章建华）由中国驻澳大利亚大使馆与澳中友好协会首都地区分会共同主办的2023年度“熊猫竞赛”颁奖仪式12月1日在中国驻澳大使馆成功举办，当地多所中小学校长、老师、学生、家长及使馆阳光学校师生、家长等180余人参加。

“熊猫竞赛”活动始于1995年，每年选取不同的中国传统文化主题，因首次活动以大熊猫为主题而得名，是一项在澳首都地区中小学开展的中国传统文化推广活动。今年的主题是“龙舟节”，有数百名当地学生参与，最终70名学生提交的体现“龙舟节”丰富多彩内容的手工作品获奖，其中有陶艺、泥塑、纸艺、编织等各种形式的作品。

中国驻澳大利亚大使肖千在致辞中表示，中澳关系在新的起点上持续改善发展。青少年是国家的未来，是中澳友好的未来。“熊猫竞赛”搭建了澳洲青少年体验、感知中国文化的平台，在孩子们的心中播撒下友谊的种子。本次竞赛作品生动展现了澳青少年对中国传统节庆文化的理解，增进了他们对多元文化的尊重。

澳中友协首都地区分会主席卡罗尔·凯尔女士在致辞中表示，澳中友好协会致力于促进澳中两国人民之间的友谊，在堪培拉已有近50年的历史。协会鼓励首都地区在校学生不断增加对中国文化和历史的了解。

颁奖仪式上，澳当地学生为活动献上舞狮表演及中国舞表演，来自使馆阳光学校的学生们表演了精彩的“水调歌头”吟唱节目。参加活动的来宾和学生还参观了使馆的中式庭院和园林，并品尝了中国美食。

(责编：王禹蘅、崔越)

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