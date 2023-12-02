新华社北京12月1日电 新闻分析：四大国际通讯社负责人聚首北京向世界传递积极信号

新华社记者 刘华、孙奕、冯家顺

第五届世界媒体峰会即将开幕之际，出席峰会的新华社、路透社、美联社、法新社负责人12月1日在北京聚首，共话合作、共谋发展，向世界传递出四大国际通讯社加强合作、肩负社会责任、共促民心相通的积极信号。

（一）合作

当今世界变乱交织，百年变局加速演进，如何解决发展赤字、破解安全困境、加强文明互鉴，是各国人民共同面临的时代课题。

新闻媒体拥有独特的公共资源，是推动社会进步不可或缺的力量。如何正确回答时代课题，广泛凝聚世界共识，媒体机构肩负着重要社会责任。

力量越大，责任也就越大。四大国际通讯社都是有着重要影响力的媒体机构，受众范围覆盖全球约75%的人群。此次四大国际通讯社的负责人跨越山海走到一起，在北京首次举行高端合作对话会，探讨在世界媒体峰会框架下建立四大国际通讯社对话机制事宜，无疑对加强国际媒体合作具有重要的先导意义，也为促进各国合作和推动世界发展注入了正能量。

“传播真实、可信的信息”“加强交流合作”“承担全球使命”……

对话会上，四大国际通讯社负责人一系列明确、积极的表态，展现出愈发光明的国际传播愿景。

（二）应变

伴随世界百年变局，全球传媒业也正经历一场深刻变革：跨界传播改变媒体格局，移动终端成为传播主流，技术革新重塑新闻业态，虚假信息挑战新闻伦理。

面对共同挑战与难题，四大国际通讯社在推动自身创新发展的同时，理应发挥引领作用，加强交流合作，共同研究应对新媒体时代挑战之策。

为应对错综复杂的风险挑战和日新月异的技术变革，新华社积极运用5G、人工智能、大数据、物联网等信息技术发展成果；路透社积极布局人工智能，致力于把AI技术实践到新闻生产的各个环节；美联社深入开发新闻生产系统、人工智能、新闻共享平台、区块链等领域，发展迅速；法新社近年来努力探索数字媒体领域，取得了丰硕成果。对话会上，各方表达了加强交流合作、积极应对变局的强烈意愿。

这是一个充满困难挑战的时代，也是一个充满机遇和希望的时代。加强合作、携手并进，能够帮助各方更好地变压力为动力、化危为机。

“在国际媒体发展趋势、前沿媒体技术应用、打击虚假新闻与信息核查等方面深化交流沟通”“在战乱、自然灾害、危险地区开展新闻报道过程中，提供医疗、卫生等人道主义互助”“在进一步深化现有文字、图片合作基础上，拓展视频商业代理等合作领域”……面对媒体同行，新华社负责人提出的一项项建议务实而具体，得到各方广泛认同。

（三）担当

“努力做民心相通的传播者、人文交流的促进者，为弘扬全人类共同价值、推动构建人类命运共同体作出应有贡献。”2021年习近平主席在向第四届世界媒体峰会致贺信时对参会嘉宾提出的殷切期许，为国际媒体合作指明方向。

四大国际通讯社，尽管诞生于东西方文明的不同土壤，各自的发展历程、业务板块也不尽相同，但都怀有对和平稳定、公平正义、发展繁荣的共同期待。

在我们这个地球村里，全人类是一个命运与共的大家庭，国与国之间利益交汇、命运交织、休戚与共，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。对此，四大国际通讯社的负责人都有很深的感触。

以国际媒体间的交流合作推动国与国团结合作、在不同国家间架起民心相通的桥梁，以国际传播专业优势凝聚起更加广泛的世界共识、为人类和平进步事业持续注入正能量，这是国际社会对全球主流媒体的期盼，也是各大媒体机构应尽的使命担当。

今天，四大国际通讯社高端合作对话会开了一个好头，希望未来能够走得更远。

(责编：王禹蘅、崔越)