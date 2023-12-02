新华社纽约12月1日电 综述：主要产油国减产措施不及市场预期 国际油价不涨反跌

新华社记者刘亚南

由于石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国在11月30日举行的部长级会议上推出的减产措施不及市场预期，国际油价当天先扬后抑，收盘时显著下跌。

截至当天收盘，纽约商品交易所2024年1月交货的轻质原油期货价格下跌1.90美元，收于每桶75.96美元，跌幅为2.44%；2024年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌27美分，收于每桶82.83美元，跌幅为0.32%。

由欧佩克成员国与非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”当天以视频方式举行第36次部长级会议。会后发表的声明说，多个欧佩克和非欧佩克产油国明年第一季度将继续自愿减产，减产总额为日均220万桶。此次减产将参照今年6月“欧佩克+”第35次部长级会议设定的2024年各成员产量目标，是继今年4月主要产油国宣布自愿减产措施后额外增加的减产。

其中，沙特阿拉伯将把从今年7月开始的日均100万桶的自愿减产措施延长至明年3月底。明年第一季度，俄罗斯将把今年9月开始的自愿日均减产30万桶提高到日均50万桶。伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼等“欧佩克+”成员也将在明年第一季度自愿减产。

针对会前争执已久的非洲国家产量配额问题，欧佩克降低了安哥拉、刚果和尼日利亚2024年的原油产量上限。此外，欧佩克还决定邀请巴西加入“欧佩克+”。

此次部长级会议原定于11月26日召开，但因产油国内部对产量配额的分歧等原因而推迟。值得注意的是，由于减产总额中的130万桶是沙特和俄罗斯现有减产量的延续，因此本次“欧佩克+”实际新增的减产量为日均90万桶，低于此前市场预期的日均100万桶。受此影响，市场人气受挫，国际油价当天快速由涨转跌。

浙江外国语学院教授、环地中海研究院能源与生态安全研究中心主任孙瑱认为，此前“欧佩克+”推迟召开部长级会议已在一定程度上削弱了市场预期，而此次会议成果也未展现出今年6月强硬的护盘姿态，反而弱化语气，以约束力有限的“自愿减产”收场。在美国原油库存增幅超预期、全球经济增长预期放缓等多重因素影响下，市场信心未能有效重塑，因此未对油价形成有效支撑，利空凸显。

美国合众银行财富管理投资策略师罗伯·霍沃思表示，投资者仍然对产油国减产执行力和全球石油需求增长前景感到担忧。一些欧佩克成员以往在执行减产方面成效不佳，这导致市场对减产措施实际上会落实多少感到担忧。

美国普莱斯期货集团高级市场分析师菲尔·弗林表示，此次会议宣布的减产是自愿性而非强制性的，这让人怀疑减产是否真的能够落实。“我们只得到一个承诺，而非清晰答案，这让人紧张。”

与此同时，“欧佩克+”内部分歧也让市场对其提振国际油价的能力产生疑虑。分析人士指出，在当前石油市场信心脆弱的背景下，“欧佩克+”内部出现“裂痕”将对市场产生明显冲击。

孙瑱表示，目前“欧佩克+”一方面需要调整战略以强化成员间协调与沟通，平衡各方利益。另一方面，也需要吸纳更多像巴西这样的重要产油国，以减少联盟外因素对其政策的掣肘，加强自身在全球市场的话语权和影响力。（参与记者：刘昕宇）

(责编：王禹蘅、崔越)