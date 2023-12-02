新华社伦敦12月1日电（记者杜鹃 许凤）国际海事组织第33届大会1日在英国伦敦举行新一届理事国选举，中国再次高票当选A类理事国。这是中国自1989年起第18次连任A类理事国。除中国外，希腊、意大利、日本、挪威、巴拿马、韩国、英国、美国、利比里亚也当选A类理事国。

国际海事组织第33届大会11月27日至12月6日在伦敦召开，来自其成员国、联系会员以及国际组织的代表共计1700余人以现场和线上方式参会。中国交通运输部副部长付绪银率中国代表团出席会议并发言。

付绪银表示，中国政府高度重视航运业发展，经过不懈努力，已成为世界上航运设施体量最大、海上运输货物最多、海运连接度最高的国家。中国正在加快交通强国建设，努力构建安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系，实现“人享其行，物畅其流”的美好愿景，愿与世界各国一道，支持以国际海事组织为核心的多边海事框架，携手开创航运高质量发展新局面。

国际海事组织秘书长林基泽日前在接受新华社记者采访时说，在国际海事组织促进安全、环境保护领域，中国的代表性逐年增加。中方对国际海事组织的工作作出了极其重要的贡献，尤其是在应对气候变化领域。

国际海事组织候任秘书长贝拉斯科告诉新华社记者，中国是国际海事组织的重要成员，是造船大国。中国在环境、安全等各领域提供了大量信息和研发成果。中国是一个关键国家，这不仅体现于它在国际海事组织内所做的工作，也体现在它赢得了发展中国家的支持，以实现国际海事组织的目标。

国际海事组织是负责海上航行安全和防止船舶造成海洋污染的联合国专门机构。理事会是国际海事组织的重要决策机构，由两年一度的大会选举产生。根据《国际海事组织公约》，大会共选举产生40个理事国，其中A类理事国为10个航运大国，B类理事国为10个海上贸易大国，C类理事国为20个代表世界主要地理区域的重要海运国家。

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