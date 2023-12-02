新华社约翰内斯堡12月1日电（记者谢江）中国首批援助南非电力设备交接仪式11月30日在南非夸祖卢-纳塔尔省彼得马里茨堡举行。中国驻南非大使陈晓东、南非总统府电力部长拉莫科帕、南非卫生部副部长德洛莫及南非各界代表约300人出席交接仪式。

陈晓东在致辞中表示，年初以来，南非电力短缺持续蔓延。中方第一时间决定提供应急电力设备、技术专家、专业咨询、人员培训等支持，帮助南非缓解电力危机。今天的援南电力设备交接仪式是中南双方落实中国领导人访南成果的重要举措。中方将同南方加强配合，积极推动后续援南电力设备早日运抵。

陈晓东指出，中国向南非提供电力设备体现了中国人民对南非民众的爱心和信心，彰显了两国人民之间的患难真情，必将进一步巩固中南关系发展的民意和社会基础。当前中南都面临加快能源转型、推动经济发展的历史任务。中方愿同南方加强政策对接，鼓励支持两国企业扩大风能、太阳能、储能、输配电等电力能源领域合作，推动两国各领域合作，构建高水平中南命运共同体。

拉莫科帕表示，南非政府和人民衷心感谢中方给予的大力支持。在南非最需要帮助的时候，中方慷慨伸出援助之手，再次展现了两国人民之间的团结和友谊。部分中国援助电力设备已分发至南各地医院、学校等公共机构，受到当地民众热烈欢迎。南方将用好中方援南电力设备，确保民众真正受益。南方期待也有信心在中方帮助下尽快化解能源危机，推动国家经济复苏发展。

德洛莫表示，卫生系统事关南非人民身体健康，用电量在各行业中位居前列，当前各大医院普遍面临较大用电压力。南方衷心感谢中方帮助南非医疗体系应对限电挑战，期待同中方加强合作，共同提升两国人民福祉。

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