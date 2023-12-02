新华社河内12月1日电（记者张崇防 孙一）当地时间12月1日，越南国家主席武文赏在河内会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

王毅首先转达习近平总书记、国家主席对武文赏国家主席的亲切问候和良好祝愿。王毅表示，在习近平总书记与阮富仲总书记的战略引领下，中越关系保持高位运行，不仅造福两国人民，也促进了地区和世界的和平与发展。主席同志10月应邀出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，为论坛成功做出重要贡献。习近平总书记同你就巩固中越友好、推进高质量共建“一带一路”和“两廊一圈”达成重要共识，为深化中越全面战略合作指明了方向。我此次来越同陈流光副总理共同主持中越双边合作指导委员会第十五次会议，就是要共同落实好两党两国领导人重要共识。双方回顾了各领域合作进展，明确了下阶段工作方向，就深化合作，推动中越各领域关系健康稳定发展达成新的共识。

王毅说，中越有着深厚传统友谊，今年是中越建立全面战略合作伙伴关系15周年。主席同志多次表示，越方把巩固和深化中越关系作为越南对外政策的战略选择和头等优先。中国也将越南作为周边外交的优先方向。我们愿同越方统筹推进下阶段各领域合作，确保中越命运共同体建设行稳致远。

武文赏请王毅转达对习近平总书记、国家主席的诚挚问候，表示相信在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国将落实好二十大精神，不断取得更大发展成就。越中都处于关键发展阶段，加强合作有利于各自振兴。越方愿同中方共同努力，不断巩固深化越中全面战略合作伙伴关系。双方要精心准备下阶段重要政治议程，把两党最高领导人的共识落到实处。今年前10个月中国对越投资快速增长，双边贸易保持良好势头，希望进一步加强贸易投资、党际、立法机构、地方、青年、国防、安全等领域的合作。在推进“一带一路”与“两廊一圈”战略对接过程中，加强优势互补，在能源转型、关键基础设施等方面开展更多合作。越方愿同中方在国际地区事务中相互支持，乐见中国不断发展强大，在国际事务中发挥更重要作用。

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