新华社河内12月1日电（记者张崇防 孙一）当地时间12月1日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在河内会见越南外长裴青山。

王毅表示，志同道合、命运与共，是中越关系的鲜明特征。两党两国高层交往密切，像走亲戚一样常来常往，充分彰显中越关系的高水平和特殊性。中越社会制度相同、理想信念相通，两国关系理应走在其他国家前面。明确两国关系新定位、确定新目标，不仅将为两党两国关系发展开辟新前景，也将为人类和平与进步事业做出中越新贡献。

王毅强调，两国外交部门要鼓励支持和协调各部门、各地方落实好两党最高领导人达成的战略共识，加强党际交往和治国理政经验交流，推动各领域务实合作掀起新高潮。积极推进海上互利合作，防止域外势力介入，加快“南海行为准则”磋商，使南海成为和平合作之海。在国际和多边领域，中越应密切协调、相互支持，共同维护国际公平正义。

裴青山表示，越南党、国家和人民对中国有着特殊感情，越中友谊深入人心。越方将发展对华关系作为战略选择和头等优先，希望推动两党两国关系健康、稳定、持久发展，并提升至新高度。两国外交部门可以密切配合，发挥好协调推动各领域合作的作用，加强高层交往和各层级交流，深化农产品、互联互通、高科技、旅游等领域务实合作。越方愿同中方加强在国际和地区事务中的协调配合，支持构建人类命运共同体，支持全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。中方的理念和倡议符合联合国宪章精神，符合各国建设更加美好世界的愿望，有利于人类和平与进步事业。越方愿根据两国高层共识，同中方共同维护海上和平稳定。

双方还就共同关心的国际和地区热点问题交换了意见。

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