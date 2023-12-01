“中蒙友谊 丝路回声”音乐会在乌兰巴托举行

人民网乌兰巴托12月1日电 （记者霍文）11月29日，“中蒙友谊，丝路回声”音乐会在古朴典雅的蒙古国家歌舞剧院精彩上演。中国驻蒙古国大使沈敏娟、蒙古国文化部副部长巴特巴亚尔、蒙古国音乐舞蹈大学校长沙拉布策伦出席并致辞。蒙古国政府官员、高校、文艺界、翻译界、媒体、在蒙华侨华人代表及蒙古国民众近200人观看了演出。

沈敏娟在致辞中表示，今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。蒙古国是共建“一带一路”的天然伙伴，也是最早支持“一带一路”倡议的国家之一。从古代绵延万里的草原丝绸之路、驼铃悠悠的万里茶道，到今天“一带一路”倡议同“草原之路”发展战略对接，承载着中蒙两国的传统友谊，也寄托了两国对民生福祉、发展繁荣的期望。两国人文交流活跃开展、成果丰硕。共建“一带一路”是中蒙两国民心相通、守望相助的“协奏曲”，是设施联通、贸易畅通的“进行曲”，也是共同发展、共创繁荣的“梦幻曲”，在中蒙古老的丝绸之路上奏响了新的乐章。

巴特巴亚尔在致辞中表示，蒙中文化人文关系逐年发展。蒙古国马头琴乐队刚刚在上海成功举办了演出。蒙方愿同中方深化友谊与合作，宣传推广两国文化。

音乐会上，蒙古国功勋歌唱家巴雅尔玛等蒙古国歌手倾情演唱了《我爱你中国》《乌兰巴托，我北方的兄弟》《中蒙友谊之歌》，蒙古国音乐家与蒙古音乐舞蹈大学乐队用二胡、古筝、马头琴等中蒙民族乐器及钢琴、小提琴演奏了《丝绸之路》《梁祝》《春风竹笛》《牧羊曲》《赛马》《彩云追月》等中国经典名曲，部分作品是首次在蒙古国演出。

此次音乐会由中国驻蒙古国大使馆、乌兰巴托中国文化中心、蒙古音乐舞蹈大学共同举办。演出前，观众还欣赏了“你好！中国”图片展。30余幅摄影作品展示了中国历史文化、城市发展以及自然景色，吸引观众驻足观看。

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