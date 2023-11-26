新华社拉巴特11月25日电（记者霍晶）驻摩洛哥外交使团义卖活动25日在位于摩首都拉巴特的国家图书馆举行，“中国元素”成为现场亮点。

当天，30多个国家的使团参加了活动。中国展位上，红灯笼和中国结高高挂起，“中国红”格外耀眼。憨态可掬的熊猫玩偶、精美雅致的折扇和瓷器等文创产品琳琅满目，吸引许多参观者前来选购。

中国展位的不少工作人员穿上了汉服，吸引很多摩洛哥参观者合影。一位老妇人就汉服的形制、历史和穿着体验等提了很多问题。还有一位女士合影完对记者说：“我很喜欢中国的历史和文化。”

书法表演展台是现场的人气“C位”。听说能拿到一幅写有自己中文名字的书法作品，参观者把展台围了个水泄不通。

其中，一位名叫泽赫拉的女士还希望能在自己的名字后面书写上“针灸”两字。她说，这是因为自己非常喜欢中医，特别是针灸。拿到书法作品后，她迫不及待地展示给周围人看。

“当地人对书法这样感兴趣，说明中国传统文化魅力无穷。希望将来有机会能向更多摩洛哥百姓展示中国书法。”书法表演者陈超尘说。

据了解，驻摩洛哥外交使团义卖活动的收益主要用于摩教育、健康和农村妇女发展等领域。今年活动收益的很大一部分将用于支援9月摩洛哥南部强震的受灾民众。

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