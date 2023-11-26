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第十一届中国国际问题研究青年学者50人论坛在京举行

2023年11月26日11:08 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京11月25日电 （崔译戈）25日，第十一届中国国际问题研究青年学者50人论坛在京举行。本次论坛主题为“处于世界动荡变革期的中国与世界”，由中共中央党校（国家行政学院）国际战略研究院主办。

第十一届中国国际问题研究青年学者50人论坛现场。主办方供图

第十一届中国国际问题研究青年学者50人论坛现场。主办方供图

中国国际问题研究青年学者50人论坛旨在为中国国际问题研究领域的青年学者搭建学术交流和思想碰撞的平台，展示研究成果。中共中央党校（国家行政学院）国际战略研究院院长、教授高祖贵致辞，中共中央党校（国家行政学院）国际战略研究院副院长、教授左凤荣主持开幕式。

中共中央党校（国家行政学院）国际战略研究院院长、教授高祖贵致辞。主办方供图

中共中央党校（国家行政学院）国际战略研究院院长、教授高祖贵致辞。主办方供图

此次论坛分为“当前国际形势与热点问题”“全球治理与中国外交”两大单元，来自中共中央党校（国家行政学院）、北京大学、清华大学、中国社会科学院、中国人民大学、复旦大学、外交学院、南开大学等单位的数十位学者与会，围绕国际形势与大国关系新变化、区域国别及地区热点问题、全球治理与国际秩序变革、中国特色大国外交与中外关系等议题展开深入研讨。

(责编：崔译戈、刘慧)

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