人民网北京11月26日电 （记者林芮）第九届清华大学“政治科学前沿理论与方法”研讨会11月25日在北京举行。本届研讨会主题为“数字时代的国家治理现代化”。来自中共中央党校、中国社会科学院、清华大学、北京大学、中国人民大学、新加坡国立大学、芝加哥大学等30多所国内外高校及研究机构的60余位学者围绕主题深入探讨，分享交流政治学研究领域的最新成果。

清华大学政治学系系主任、长聘教授杨雪冬在在会议致辞时说，政治的基本逻辑是集中和分散的平衡，中国的政治学研究应在全球化的进程中发展，回应国家发展需求、对现实需求给予理论解答。

清华大学政治学系系主任、长聘教授杨雪冬在研讨会上致辞。主办方供图

清华大学社会科学学院副院长、政治学系长聘教授孟天广在总结发言时说，本次论坛是政治学领域经典与前沿的互动，既有对政治学经典问题的重新解答，也有对新政治现象和结构的理论解释。

清华大学社会科学学院副院长、政治学系长聘教授孟天广在研讨会上总结发言。主办方供图

本届研讨会设置了“国家治理现代化和中国式现代化”“国家治理数字化转型的理论与实践”“政府角色与行为决策”“制度转型与国家—社会关系”“政治行为与政治参与”“地方治理与人事政治”“政治传播与政治态度”和“数字治理与计算政治”等8个主题的平行会议。与会专家们对各自研究方向进行汇报，探讨了从地方治理到政治传播等多个议题，评议人针对汇报给出深刻见解。

该研讨会由清华大学政治学系、清华大学数据治理研究中心主办。

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