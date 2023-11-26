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第七届“丝路杯”泰国东北部高校中国语言文化大赛举行

2023年11月26日10:50 | 来源：人民网-国际频道
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人民网孔敬11月25日电 （记者孙广勇）11月24日至25日，第七届“丝路杯”泰东北高校中国语言文化大赛在泰国玛哈沙拉坎大学隆重举行。活动由中华人民共和国驻孔敬总领事馆主办，泰国孔子学院（课堂）发展联盟指导，玛哈沙拉坎大学孔子学院和孔敬大学孔子学院共同承办。

本届大赛主题为“一带一路一家亲，华语华文华夏情”，吸引了来自泰国东北部的13所高校、印度尼西亚阿拉扎大学、老挝国立大学等共计15所院校的300多名师生参与。

第七届“丝路杯”泰东北高校中国语言文化大赛在原创歌曲《中泰友谊万年长》中正式拉开序幕。玛哈沙拉坎府副府尹维瓦在致辞中强调了玛哈沙拉坎府作为教育中心的地位，以及孔子学院在促进泰中教育文化交流方面的重要作用。

中国驻孔敬总领事刘红梅在致辞中表示，中华文化有着丰富历史，鼓励泰国青年深入了解中华文化，并成为两国政治、经济、文化和科技合作的参与者和推动者。

此次大赛内容涵盖中泰交流史、中国国情与文化常识、中华才艺和中华经典诵读等方面，包括知识竞答、经典朗诵和才艺表演三个环节。知识竞答环节对选手的思维敏捷度提出了挑战，更考察了他们对语言的运用。经典朗诵环节中，参赛选手们以饱满的情感呈现了文学经典。才艺表演环节中，选手们展现了多姿多彩的艺术天赋，用独特的创意和精湛的技艺，为观众送上了一场令人惊叹的才艺盛宴。

知识竞答环节。人民网记者 孙广勇摄

知识竞答环节。人民网记者 孙广勇摄

才艺表演环节。人民网记者 孙广勇摄

才艺表演环节。人民网记者 孙广勇摄

最终，来自玛哈沙拉坎大学的参赛队伍荣获一等奖，来自老挝国立大学和呵叻皇家大学的参赛队伍获得二等奖。

来自玛哈沙拉坎大学的参赛队伍荣获一等奖。人民网记者 孙广勇摄

来自玛哈沙拉坎大学的参赛队伍荣获一等奖。人民网记者 孙广勇摄

“丝路杯”大赛为泰国东北地区的师生和中文爱好者提供了展示才华的平台，选手们展示学科知识，表现出对中华文化的深刻理解和对语言的娴熟应用。

获奖选手合影。人民网记者 孙广勇摄

获奖选手合影。人民网记者 孙广勇摄

(责编：崔译戈、刘慧)

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