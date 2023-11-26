人民网乌兰巴托11月25日电 （记者霍文）24日下午，蒙古国首都乌兰巴托已进入摄氏零下十几度的严寒天气，而乌兰巴托歌剧院内却热闹非凡。第十二届蒙古国中学生中华典籍朗诵比赛在这里举行。来自蒙古国14所学校的54个节目参赛，300多名师生及家长到现场观摩助威。

11月24日，中国驻蒙古国大使沈敏娟（右一）为在第十二届蒙古国中学生中华典籍朗诵比赛中获得一等奖的同学颁奖。人民网记者 霍文摄

比赛现场，选手们情绪饱满、字正腔圆，从“思无邪”的商周上古到“革故鼎新”的近代中国，从才子佳人、儿女情长到碧血丹心、家国情怀，叹江山多娇，述民生百态。他们以饱满的热情和抑扬顿挫的语言，声情并茂地展现了蕴藏于典籍之中包罗万象、亘古弥新的中华文化精髓，在诗情画意的情境中实现了中蒙民心相通。

11月24日，第十二届蒙古国中学生中华典籍朗诵比赛现场。人民网记者 霍文摄

经过近3个小时的激烈角逐，来自贺希格中学的节目《报任安书》一举夺冠；来自达尔汗彩虹中学的节目《诗经》联诵和希望汉语中学的节目《将进酒》获二等奖；来自达尔汗彩虹中学的节目《醉翁亭记》《春江花月夜》、来自贺希格中学的节目《行路难》《茅屋为秋风所破歌》、来自旅蒙华侨蒙中友谊学校的节目《月下独酌》《破阵子》获三等奖。

中国驻蒙古国大使沈敏娟在赛后发表致辞，对参赛选手扎实的中文功底和对作品的生动演绎给予肯定，对各校中文教学成果表示赞赏。沈敏娟指出，中华文明古老灿烂，一个重要奥秘就是文以载道、以文化人。典籍是中华文明传承的重要载体，几千年来不断给予中国人文化滋养与精神熏陶。学习中华典籍对于了解中国的历史文化和思想内核具有重要意义。

11月24日，第十二届蒙古国中学生中华典籍朗诵比赛赛后，中国驻蒙古国大使沈敏娟发表致辞。人民网记者 霍文摄

蒙古国中学生中华典籍朗诵比赛已举办12年，该项赛事为蒙古国中学生打开了一个了解中国的新视角，也为学子们提供了展示个人中文水平与风采的舞台。

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