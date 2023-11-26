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哈马斯和以色列分别释放第二批被扣押人员

2023年11月26日09:38 | 来源：新华网
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　　新华社加沙/耶路撒冷11月26日电（记者柳伟建 王卓伦）巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）25日晚说，哈马斯当天释放13名被扣押的以色列人和4名外国人，并将其移交红十字国际委员会。另据巴勒斯坦电视台报道，载有以色列释放的巴勒斯坦被关押人员的大巴于26日凌晨离开约旦河西岸的奥弗监狱。

　　哈马斯25日晚发表声明说，其释放的17人包括13名以色列公民和4名泰国公民，他们经拉法口岸进入埃及，之后被移交以色列。哈马斯表示，释放泰国公民是为了回应土耳其总统埃尔多安的斡旋努力。

　　以色列总理办公室25日晚公布了获释以色列公民名单。以色列国防军当晚发表声明说，13名以色列公民和4名泰国公民已从埃及进入以色列。他们在接受初步医疗评估后，由以军特种部队和以国家安全总局（辛贝特）人员护送前往医院，并将在那里与亲属团聚。

　　另据巴勒斯坦电视台26日报道，载有获释巴勒斯坦被关押人员的大巴于当天凌晨离开奥弗监狱。巴勒斯坦被关押者事务委员会提供给记者的名单显示，共有39名巴勒斯坦人被释放，主要来自约旦河西岸和东耶路撒冷地区。

　　25日早些时候，哈马斯下属武装派别卡桑旅曾发表声明说，哈马斯决定推迟释放第二批被扣押人员，直到以色列允许人道救援物资进入加沙地带北部。卡塔尔外交部随后说，在卡塔尔和埃及斡旋下，有关障碍已经克服，以色列和哈马斯将继续交换第二批被扣押人员。

　　以色列和哈马斯在加沙地带的停火协议于当地时间24日上午7时正式生效。根据协议，加沙地带将停火4天，巴勒斯坦武装组织和以色列将停止“所有军事行动”。哈马斯于24日晚释放了13名以色列公民和11名外国公民，以色列则释放了39名被关押的巴勒斯坦人。

(责编：崔译戈、崔越)

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