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专访：友谊与合作是推进美中关系的迫切需要——访美国艾奥瓦州前众议员格雷格·丘萨克

2023年11月26日09:28 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿11月25日电 专访：友谊与合作是推进美中关系的迫切需要——访美国艾奥瓦州前众议员格雷格·丘萨克

　　新华社记者熊茂伶 胡友松

　　美国艾奥瓦州前众议员格雷格·丘萨克日前在接受新华社记者专访时表示，美中元首旧金山会晤释放出积极信号，展现双方增进友谊与合作的真诚愿望，这种友谊与合作是推动两国关系向前发展的“迫切需要”。

　　丘萨克曾于1973年至1981年间担任艾奥瓦州众议员。他高度评价习近平主席提出的中美关系五根支柱，认为“‘五个共同’完美阐述两国应从哪些方面共同做出努力”。而能否开辟美中关系面向未来的新愿景，很大程度上要看美国是否愿意承担责任。

　　丘萨克说，在习近平主席此次旧金山之行中，让他感到非常鼓舞的一点，就是中方强调人与人之间交流联系的重要性。他说，人文交流是一种克服偏见、认识彼此、建立信任的有效方式。

　　丘萨克说，“让更多的美国人去中国，体验一下中国乡村和城市，看看中国优秀的大学、友好的人民”，将有助于两国找到彼此更多的共通点。

　　丘萨克指出，长期以来，美国一直有将自身问题归咎他人的传统，这在一定程度上导致了近些年美中关系出现下滑，中国成了美国“把事件搞砸的替罪羊”。“我们（美国）把愤怒和攻击转移到别人身上，而不去审视自身”。

　　丘萨克说，美国需要对实际情况有客观认知。“看看全世界，是美国还是中国在世界各地拥有（军事）基地？又是哪个国家的军舰时常出现在他国海域附近？”与之相反，中国历来是一个珍视和平的国家，有热爱和平的人民以及强调智慧、宽容、包容的传统文化。

　　在中美关系中最重要、最敏感的台湾问题上，丘萨克认为，美方“能做的最好贡献”，就是减少对台湾的军事支持，“切实恪守一个中国政策”。

　　丘萨克还期待美中双方在应对全球变暖问题上进行更为积极、切实的合作。他说，美国和中国可以在控制碳排放方面发挥引领作用。美国作为发达国家，在减排方面更应当走在前面。

(责编：崔译戈、崔越)

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