新华社耶路撒冷/拉姆安拉11月24日电 记者手记：加沙迎来停火首日 民众期盼长久和平

新华社记者吕迎旭 王卓伦 柳伟建

24日是以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）执行为期4天停火协议的第一天，加沙地带、以色列南部等地迎来了新一轮巴以冲突爆发一个多月以来难得的平静。

当天，新华社记者驱车从耶路撒冷来到临近加沙地带的以色列城市斯代罗特。站在一处高地远眺，可以看到加沙地带许多建筑已被炸成废墟，听不到战事胶着时时断时续的炮击声。

“这里现在安全了吗？”记者问一名以色列士兵。

“只能说目前是的。”他说。

24日晨，新华社报道员在以色列和黎巴嫩边境没有听到防空警报声，以军与黎巴嫩真主党的交火停止了。

穆阿塔兹的家在加沙地带北部，冲突开始时他和家人逃到了加沙地带南部。从几天前邻居拍来的照片中，他看到自己家附近已成为瓦砾堆，他家房子也严重受损。

终于停火了，穆阿塔兹高兴的是不用再担惊受怕了，但有家不能回又让他有些沮丧。他不打算回家看看。“太危险了，以军会朝你开枪。”

以军日前宣布，停火期间不会撤离加沙地带，将继续留在“停火线”，并散发传单警告逃离加沙北部的居民不要回家，“战争还没结束”。

即便如此，多家媒体报道，24日仍然有成百上千加沙民众步行、开车或者赶着驴车，踏上北上的归家路。

24日当天，巴以双方还释放了部分被扣押人员。

以色列媒体说，哈马斯释放了13名以色列妇女和儿童。巴勒斯坦电视台报道，以色列释放了24名巴勒斯坦妇女和15名未成年人。

在特拉维夫等待与家人团聚的阿达尔说，她85岁的母亲在释放名单中，她在电视画面中看到母亲身体状况良好，感到很欣慰。

在约旦河西岸的奥弗监狱，许多媒体记者24日一早就等候在那里。当负责运送被关押人员的大巴驶出监狱时，记者看到民众夹道欢迎、向他们欢呼致意。

在耶路撒冷附近一处关卡，被关押了8年的巴勒斯坦女孩玛拉一下大巴就扑向母亲怀中。“重获自由很开心。”她说。

以政府和军方已明确表示，停火结束后，战争将继续，直至以方实现包括消灭哈马斯在内的所有目标。有舆论分析认为，虽然停火协议达成并生效，但巴以和平前景尚难言明朗。

24日，记者在耶路撒冷市中心的雅法路上看到，人流明显增多，许多妇女带着孩子到户外享受秋日阳光。人们期盼，长久和平能够早日到来。

“这里没有食物、水、煤气，孩子们还在饿肚子。我们厌倦了战争。四天的休战是不够的，希望这一切苦痛尽快结束。”加沙居民赫巴·穆罕默德告诉记者。

“希望停火能无限期延长。战争最大的受害者就是平民，我们不想要战争，只希望正常的生活能早点回来。”以色列居民阿里埃勒说。（参与记者：陈君清、张天朗）

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