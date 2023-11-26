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第135次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动圆满结束

2023年11月26日09:22 | 来源：新华网
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　　新华社昆明11月25日电（记者王研）24日14时30分，参与第135次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动的中方4艘执法艇顺利靠泊云南省西双版纳傣族自治州景哈码头，标志着此次行动圆满结束。

　　此次四国执法部门共派出执法艇7艘、执法人员176人，总航程600余公里。通过水上联巡、陆地联合查缉等行动，共检查车辆137辆、人员285人、货物60余吨，抓获偷渡人员1人，处置翻船事故1起并救助老挝籍船员2名。

　　行动期间，为有效应对和处置湄公河流域突发事件，维护流域内治安持续稳定，中老缅泰四方在老挝孟莫水域成功举行“守望—2023”中老缅泰四国水上联合搜救演练。此次演练以一艘货轮因浅滩触礁引发的一系列次生损害为背景，囊括湄公河船舶事故常见险情，分为“落水人员营救”“船艇灭火”“船艇堵漏”“水下探测打捞”“船舶溢油处置”“船艇拖带”等8个演练科目展开，全面检验了中老缅泰四国执法部门在应对处置江面突发事件，维护流域商船、人民群众生命财产安全时的快速反应、协同处理能力。

　　同时，四国执法部门分别在沿岸村庄、码头、学校开展打击整治跨境违法犯罪宣传活动。中方还派出医疗义诊分队在老挝孟莫开展“健康澜湄行”义诊活动，为老方执法队员、学校师生及周边群众开展心血管疾病筛查、普外疾病诊疗300余人次，发放防疫宣传单200余份，捐赠各类药品价值约1.3万元。

　　中老缅泰四国执法部门还于缅甸召开多边信息交流会，互相通报流域近期边境管理、执法合作及偷越国边境、毒品犯罪等案件，共同分析研判近期流域跨境违法犯罪综合态势，就加强流域管控、线索核查、案件协作侦办达成合作共识。

　　在中方执法编队返航途经湄公河温泉滩时，发现一艘民船沉没，两名老挝籍船员落水。联合巡逻执法编队指挥所立即指派中方53102艇开展营救，两名船员成功获救，经随艇医生检查均无生命危险。

(责编：崔译戈、崔越)

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