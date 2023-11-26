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中国与世界共享“海上丝绸之路”新机遇

2023年11月26日09:20 | 来源：新华网
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11月24日，嘉宾在大会的平行论坛“海丝之光”文化遗产保护发展暨学术交流会上进行圆桌对话。11月24日至25日，以“互学互鉴，合作共赢”为主题的2023海上丝绸之路城市影响力市长交流大会在浙江省温州市举办。新华社记者 黄宗治 摄

11月24日，嘉宾在大会的平行论坛“海丝之光”文化遗产保护发展暨学术交流会上进行圆桌对话。11月24日至25日，以“互学互鉴，合作共赢”为主题的2023海上丝绸之路城市影响力市长交流大会在浙江省温州市举办。新华社记者 黄宗治 摄

　　新华社杭州11月25日电（记者朱涵、郑梦雨、袁野）正泰新能源海外电站工程经理诸葛云的办公桌抽屉里珍藏着一枚1埃镑硬币，上面雕刻着太阳和光伏电板图案。

　　“这是我从埃及带回来的。”4年前，诸葛云作为正泰团队一员，前往埃及参与建设了本班光伏项目。

　　本班光伏项目位于撒哈拉沙漠东部，埃及南部阿斯旺省。该地区全年降水稀少，是世界上光照最充足的地区之一。该项目占地面积约37平方公里，总装机容量超2000兆瓦。作为本班光伏产业园承包商和主要光伏设备供货商，正泰新能源承包了其中165.5兆瓦的光伏电站建设工作。

　　“利用太阳能这种清洁型可再生能源发电，可以缓解当地用电缺口，帮助埃及改善能源结构。同时，光伏电站日常运维是一项重要工作，电站运转周期长达25年，为当地民众提供了工作岗位和收入。”诸葛云说。

这是11月25日拍摄的大会主论坛现场。新华社记者 黄宗治 摄

这是11月25日拍摄的大会主论坛现场。新华社记者 黄宗治 摄

　　今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。10年来，众多像本班光伏项目这样互惠互利、促进共建国家之间的务实合作的项目落地，带来了发展新机遇，令当地人民生活得到了改善。

　　“共建‘一带一路’倡议提出以来，马尔代夫拥有了第一座跨海大桥，印度尼西亚迈入高铁时代，东非拥有了一条跨国电气化铁路——亚吉铁路……”此间正在浙江温州举办的“2023海上丝绸之路城市影响力市长交流大会”上，多名来自“海上丝绸之路”沿线城市的官员、企业代表分享了共建“一带一路”实践。

　　“如今，西哈努克市的面貌焕然一新。”柬埔寨王国西哈努克省西哈努克市市长萨卡加达说，近期，在共建“一带一路”倡议下，连接柬埔寨首都金边与西哈努克市、全长187公里的高速公路建成，将两地车程从6小时缩短到2小时。

　　“这条高速公路大大增加了前往西哈努克市的游客数量。希望随着共建‘一带一路’倡议的推进，西哈努克市不断取得新的成就。”萨卡加达说。

　　中国青山控股集团是最早响应共建“一带一路”倡议的企业之一。2013年以来，这家企业先后在“海上丝绸之路”沿线的印度尼西亚投资建设了两个工业园区。作为共建“一带一路”倡议落地印尼的重点项目，经过10年发展，青山控股集团在印尼的两个园区吸引了越来越多的中资企业落户。

　　“我们还在与‘海上丝绸之路’沿线国家探索更多的合作模式，希望把成熟的经验分享给更多的伙伴。”青山控股集团有限公司相关负责人说。

　　数据显示，2013年至2022年，中国与“一带一路”共建国家进出口总额累计达到19.1万亿美元，年均增长6.4%；与“一带一路”共建国家双向投资累计超过3800亿美元，其中中国对外直接投资超过2400亿美元。

(责编：崔译戈、崔越)

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