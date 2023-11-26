新华社吉隆坡11月25日电 通讯：马来西亚奏响“丝路粤韵”

新华社记者毛鹏飞 汪艺 程一恒

“从第一首曲子开始，我就被震撼到了。”马来西亚华人学生易欣儿在“丝路粤韵——广东民族音乐会”现场对记者说，“这是我听过最棒的音乐会。”

“丝路粤韵——广东民族音乐会”24日晚在厦门大学马来西亚分校举办。广东省委常委、宣传部部长陈建文、马中友好协会会长马吉德、中国驻马来西亚大使馆文化参赞张振等嘉宾，当地观众及厦门大学马来西亚分校师生等500余人观看了这场极具中国传统特色和岭南风韵的演出。

陈建文在致辞中表示，希望通过这次活动促进中马双方深入开展文化交流，通过音乐这一全人类共通的语言，进一步增进两国人民友谊。

当晚，广东民族乐团的艺术家不仅带来了《雨打芭蕉》《春江花月夜》《步步高》《百鸟朝凤》等多首名曲，还用中国民族乐器演绎马来西亚家喻户晓的传统民谣《拉挲挲秧》，赢得在场观众持久热烈的掌声。

易欣儿是厦门大学马来西亚分校学生，自幼喜爱中华传统文化，学习古筝弹奏已经有11年。“这是我第一次现场听高胡的演奏，它的声音太奇妙了，模仿鸟声惟妙惟肖，与笛声一唱一和，让人身临其境。”

马吉德曾担任马来西亚驻华大使，当晚听到中国民族乐器演绎的《拉挲挲秧》，感到非常惊喜。“期待有更多这样高水平的艺术团来到马来西亚，不仅让马来西亚人了解中国文化，中国艺术家也能深入了解马来西亚文化。”

音乐厅内，余音绕梁。音乐厅外，广东剪纸、佛山木版年画、大吴泥塑、枫溪手拉朱泥壶、潮州工夫茶艺、韶关瑶族刺绣等非物质文化遗产展示也吸引了不少人驻足欣赏。

非遗传承人现场剪纸、刺绣、雕泥塑，并邀请观众体验拓印年画。近距离、沉浸式的互动让观众充分感受岭南文化的独特魅力。

据悉，该活动是由广东省人民政府新闻办公室、广东省文化和旅游厅主办的2023魅力中国——广东“文化海外行”系列活动之一。系列活动已于11月中下旬在意大利、埃及举行，旨在推动中国与各国的文明交流互鉴，向世界展示中华文化的深厚底蕴，展现岭南文化魅力。

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