新华社德国杜塞尔多夫11月24日电（记者 杜哲宇）为庆祝四川省与德国北莱茵-威斯特法伦州（北威州）建立友好省州关系35周年，中德青少年音乐文化交流分享会24日在中国驻杜塞尔多夫总领事馆举行。

北威州伯乐中文合唱团成员分享了他们在中文歌曲学习过程中的感悟，讲述了曾去四川演出的经历，表达了再次前往四川的期待。成都外国语学校合唱团的同学们也谈及了他们学习德语歌曲的感受，表示音乐和语言是连接不同文化的桥梁。两国青少年还共同演唱了《乘着歌声的翅膀》《成都》等歌曲。

中国驻杜塞尔多夫总领事杜春国致辞说，同学们优美的歌声和会心的微笑，就是两国青少年友好往来的真情流露。希望同学们作为友谊的使者，将四川和北威州的友好关系继续传承下去。

伯乐中文合唱团协会主席奥拉夫·米尔曼致辞说，通过音乐和语言了解对方的文化，建立联系，是合唱团的宗旨。“很多同学在这次旅途中结识了新朋友，收获了新友谊，我非常希望今后能有更多这样的聚会，增进相互了解和联系，让我们的友谊更加牢固。”

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