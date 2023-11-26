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日本暴发今年秋冬以来首起禽流感疫情

2023年11月26日05:15 | 来源：新华网
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　　新华社东京11月25日电（记者钱铮）日本农林水产省25日说，南部九州地区佐贺县鹿岛市一个农场确认暴发高致病性禽流感疫情。这是日本今年秋冬以来报告的首起禽流感疫情。

　　根据农林水产省25日发布的新闻公报，这个农场饲养了约4万只蛋鸡，佐贺县相关部门24日接到报告说该农场鸡的死亡数量有所增加，随即对其实施了现场检查，当天对死亡鸡的禽流感简易检测结果呈阳性。25日，基因检测结果确认，这些鸡感染H5亚型禽流感病毒。

　　佐贺县已于25日对这家农场饲养的全部约4万只鸡采取扑杀等防疫措施，并将农场周围半径3公里范围划为“移动限制区域”，将半径3至10公里范围划为“搬出限制区域”并限制该区域内农场的禽类和蛋类产品运输到区域外。

　　日本的禽流感流行季一般从当年的10月份开始。日本首相岸田文雄24日晚要求，一旦确认家禽感染禽流感，农林水产省等相关部门要紧密合作，迅速采取彻底的防疫措施。日本政府25日在首相官邸危机管理中心设立信息联络室，并召开相关内阁成员会议商议对策。与佐贺县相邻的几个县也分别召开对策会议。

(责编：白宇、卫嘉)

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