新华社韩国釜山11月25日电（记者陆睿 周思雨）当地时间11月25日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在韩国釜山出席中日韩外长会期间会见日本外相上川阳子。

王毅说，习近平主席同岸田文雄首相在旧金山举行会晤，双方重申恪守中日四个政治文件的各项原则，重新确认全面推进战略互惠关系的两国关系定位，致力于构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系，为两国关系提供了重要政治引领。我们要落实好领导人共识，推动中日关系沿着健康正确轨道向前发展。

王毅表示，习近平主席指出，中日是搬不走的邻居，和平共处、世代友好、互利合作、共同发展符合两国人民的根本利益。为此，双方应把战略互惠关系落到实处，制定出相应路线图、时间表。

王毅强调，重建战略互惠关系，一要树立正确相互认知，明确双方互不构成威胁、互为合作伙伴，各自坚持和平发展。二要尊重彼此正当关切。日方应在台湾问题上信守承诺，切实恪守一个中国原则，不得干涉中国内政。福岛核污染水排海事关海洋安全和民众健康，中方反对日方的不负责任作法。当前需要建立各利益攸关方全面、有效、独立推进的长期监测机制。三要加强互利合作，共同抵制逆全球化和保护主义，切实维护产供链稳定畅通。

上川阳子表示，两国领导人在旧金山达成重要共识，确认战略互惠关系定位，致力于构建契合新时代要求的建设性、稳定的日中关系，同意加强互利合作、共同应对气候变化等全球性问题。日方愿同中方紧密协调，加强对话沟通，不断积累积极因素，推动日中关系沿着两国领导人指明的方向向前发展。日方在台湾问题上的立场没有变化，愿本着建设性态度，通过对话寻找解决核废水排海问题的适当途径。

双方同意积极探讨举行新一轮经济高层对话和高级别人文交流磋商机制会议，适时举行中日战略对话以及中日安全对话和外交当局定期磋商。

双方还就朝鲜半岛局势等交换了意见。

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