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海外经贸人士期待与中国“交朋友、做生意”

2023年11月25日11:23 | 来源：新华网
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11月23日，参展商和参观者在国家会展中心（天津）国内省市合作交流展区交流。新华社记者 赵子硕 摄

11月23日，参展商和参观者在国家会展中心（天津）国内省市合作交流展区交流。新华社记者 赵子硕 摄

新华社天津11月25日电（记者宋瑞、李亭）老虎膏、青草膏、香蕉膏……来到泰国搜泰商贸公司的展台，一股清凉味道扑面而来。60多种泰国生产的草药膏琳琅满目，时不时有中国顾客上前，该公司负责人阿强用一口流利的中文介绍着自家产品。

“我想让泰国产品更加靠近中国消费者。”来自泰国清迈的阿强说，“中国市场很大，人们消费能力强。希望通过参会考察中国市场，拓展产品销售渠道。”

正在中国北方城市天津举办的2023中国·天津投资贸易洽谈会暨PECC（太平洋经济合作理事会）博览会，展出了来自泰国、菲律宾、俄罗斯、韩国等国家的百余种特色商品。

11月23日，参展商和参观者在国家会展中心（天津）国内省市合作交流展区交流。新华社记者 赵子硕 摄

11月23日，参展商和参观者在国家会展中心（天津）国内省市合作交流展区交流。新华社记者 赵子硕 摄

中国太平洋经济合作全国委员会会长詹永新说，“津洽会”搭建了国际贸易投资的务实合作平台，促进天津与海外特别是“一带一路”共建国家、PECC成员经济体之间的双边、多边交流合作。

参展的各国经贸人士纷纷期待扩大中国“朋友圈”，在中国寻求贸易合作新机遇。

菲律宾电商平台SOMAGO在“津洽会”上展出了芒果干、香蕉干、椰子油、咖啡、果酱、饮料等诸多当地特色产品。目前，该电商平台已经吸引1000多家菲律宾企业申请入驻，其中600多家已通过审批。

“随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对菲律宾生效，把优质的菲律宾产品引进中国潜力巨大。”SOMAGO电商平台董事长、菲律宾电子商务联合会会长周挺说，“我们帮助菲律宾中小企业组团拓展中国市场，机会比想象中还要大得多。”

11月23日，参观者在国家会展中心（天津）国内省市合作交流展区参观。新华社记者 赵子硕 摄

11月23日，参观者在国家会展中心（天津）国内省市合作交流展区参观。新华社记者 赵子硕 摄

日本贸易振兴机构北京代表处副所长山本谕介绍，根据日本经济产业省公布的数据，2022年，根据RCEP签发的原产地证书数量为9万份。“越来越多中日企业利用RCEP进行贸易，相信随着关税的逐年降低，今后将有更多企业利用该协定。”

今年以来，外资来华势头不减，跨国公司持续看好在华投资前景。今年前10个月，全国新设立外商投资企业41947家，同比增长32.1%。

星巴克企业管理（中国）有限公司政府事务副总裁周海冰在“津洽会”同期举办的2023中国·天津工商合作发展论坛上介绍，经过24年深耕，星巴克在中国250多个城市经营着超过6800家门店。中国市场已发展为星巴克最大的海外市场，也是星巴克全球最重要的战略市场之一。

“去年9月，我们发布了2025中国战略愿景，重磅加码中国市场。至2025年，我们的总门店数量将达到9000家，预计将新增工作岗位约3.5万个，员工总数将达到9.5万人。”周海冰说。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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