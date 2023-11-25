新华社悉尼11月25日电（记者梁有昶 张淑惠）“中澳茶文化旅游周”开幕式暨“共饮一江水，亲如一家人”澜湄旅游合作推介活动24日在澳大利亚悉尼举办。

中国驻澳大利亚大使馆公使衔参赞肖夏勇在活动致辞中表示，茶是中华文明与世界其他文明交流互鉴的重要媒介，此次活动使澳民众有机会体验中国茶文化的审美情趣和生活态度，将进一步增进中澳两国人民的相互了解。

“中澳茶文化旅游周”为期4天，吸引了中澳数十家茶企参加。开幕式当天，还推出澜湄旅游合作推介活动，这是澜湄合作机制启动7年来，由澜湄六国首次联合面向第三方国家进行旅游推介。泰国、柬埔寨、老挝等湄公河国家驻澳外交机构以及澳地方官员参加了推介活动。

中国文化和旅游部中外文化交流中心副主任万铤表示，澳大利亚与澜湄六国同处亚太地区，同为《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国。我们愿同各方一道，继续推动不同文明相互尊重、和谐共处，努力开创人文交流、旅游合作、民心相通新局面。

据了解，本次活动由中国文化和旅游部中外文化交流中心联合澳中文化艺术促进会、江西省文化和旅游厅、广州市文化广电旅游局、华侨茶业发展研究基金会共同主办，由澳丰文化传播有限公司承办，悉尼中国文化中心和中国驻悉尼旅游办事处支持。

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