11月24日，运送救援物资的卡车进入拉法口岸加沙一侧。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

新华社开罗11月24日电（记者姚兵）埃及国家新闻局局长拉什万24日发表声明说，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和以色列在加沙地带临时停火期间，每天将有13万升柴油和载有天然气的4辆卡车从埃及进入加沙地带。

11月24日，运送救援物资的卡车进入拉法口岸加沙一侧。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

拉什万在声明中证实停火协议已生效。声明说，每天另有载有食物、药品、水等救援物资的约200辆卡车可进入加沙地带。拉什万表示，埃及将继续接收加沙地带受伤儿童到埃及医院接受治疗，帮助加沙地带被困外国人返回自己的国家。此外，埃及还将允许滞留在埃及的巴勒斯坦人根据本人意愿进入加沙地带。

11月24日，完成运送任务的卡车从加沙返回拉法口岸埃及一侧。新华社发（穆罕默德·阿萨德摄）

当地时间24日上午7时（北京时间13时），哈马斯和以色列在加沙地带的停火协议正式生效。根据协议，加沙地带将停火4天，巴勒斯坦武装组织和以色列将停止“所有军事行动”。

11月24日，载有柴油的卡车等待从拉法口岸埃及一侧进入加沙。新华社发（穆罕默德·阿萨德摄）

11月24日，完成救援物资运送任务的卡车从加沙返回拉法口岸埃及一侧。新华社发（穆罕默德·阿萨德摄）

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