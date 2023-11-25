新华社东京11月24日电（记者郭丹 胡晓格）日本新潟县县厅24日发布消息说，日本环境省当天宣布，饲养在新潟县佐渡朱鹮保护中心的雌鸟朱鹮“洋洋”23日上午去世。

“洋洋”来自中国陕西省洋县，今年27岁，相当于人类的80余岁高龄。

日本环境省24日发布的通报说，“洋洋”死于23日上午。“洋洋”此前因受到雷声惊吓扭伤腿，后无法站立，进食困难。21日，兽医对其进行了治疗并喂食。通报说，推断“洋洋”23日因身体衰弱死亡。

新潟县县厅在官网上表示，“洋洋”为朱鹮在日本的野生回归发挥了重要作用。今后新潟县还将同日本环境省一起，与佐渡朱鹮保护中心携手为朱鹮的野生回归而努力。

1999年1月，“洋洋”和“友友”作为中国赠送给日本的首对朱鹮来到日本新潟县佐渡岛，并在此后岁月中为拯救日本濒临灭绝的朱鹮族群发挥了很大作用。

据日媒报道，1998年日本朱鹮被确定为“野生灭绝”物种。1999年“洋洋”和“友友”到来前整个日本仅剩下佐渡岛上唯一的一只朱鹮。此后，为确保基因多样性，中国又数次赠送朱鹮给日本，帮助日本重新建立了朱鹮种群。

据新潟县环境局消息，截至目前，新潟县内共有野生朱鹮550只。日本环境省也于2019年将朱鹮在该国濒危物种红色名录中的级别，从“野生灭绝”下调至“濒临灭绝1A类”。

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