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中法高级别人文交流机制第六次会议在京举行

2023年11月25日09:05 | 来源：新华网
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新华社北京11月24日电（记者袁帅）11月24日，中法人文交流机制中方牵头人、外交部长王毅同法方牵头人、法国外交部长科隆纳在北京共同主持召开机制第六次会议。双方一致同意落实好两国元首重要共识，以中法建交60周年和文化旅游年为契机，推动两国人文交流释放更大活力、取得更多成果。

王毅说，高级别人文交流机制是中法三大支柱性对话机制之一，为中法关系发展奠定深厚的民意基础，也为不同文明、不同制度的国家和谐共处积累了有益经验。

王毅表示，中法要全面深化人文交流，增进民众相互了解和友谊，为中欧乃至全球文明交流发挥积极示范作用。王毅提出中方建议：一要办好重点活动。二要密切人员往来。三要增进相互认知。四要加强创新合作。

科隆纳表示，双方积极落实两国元首共识，全面恢复法中人文交流，推进各领域合作取得实实在在成就。感谢中方为法方人员赴华提供便利，法方将继续将人文交流作为合作优先事项，推进互利互惠交往。

会后，两国外长共同见证签署教育科研、文化旅游、卫生健康等合作文件和发布2024年中法精品人文交流活动清单，为中法建交60周年和中法文化旅游年徽标揭幕，参观中法百年留学图片展、与两国留学生代表交流，并出席中法碳中和中心启动仪式。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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