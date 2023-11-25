新华社维也纳11月24日电 中国常驻国际原子能机构代表李松大使24日在国际原子能机构11月理事会上发言，重申中方坚决反对日本福岛核污染水排海，敦促日方全面配合接受严格国际监督。

李松表示，日方不顾国际社会普遍质疑和有关国家强烈反对，强行启动并不断推进福岛核污染水排海。福岛核污染水排海绝不是日本一家的私事，是重大核安全问题，事关全人类健康、全球海洋环境、国际公共利益。中方坚决反对日方排海行径，敦促日方停止排海。日本应该严肃对待国内外合理关切，本着负责任和建设性态度妥善处理福岛核污染水问题。

李松指出，人为向海洋排放核事故污染水前所未有，大量放射性核素排入大海产生的累积海洋效应存在极大不确定性。随着越来越多福岛核污染水排入大海，国际社会不能假定日方净化装置长期有效、可靠，也不能假定日方排海管理30年不失误、不犯错。针对日方一意孤行推进排海的行径，中方始终坚决主张和积极推动全面加强对日国际监督，不断完善对福岛核污染水排海的长期国际监测安排。中方要求国际原子能机构秘书处秉持客观、公正、科学态度，加强与成员国的沟通，不断加强对日国际监测安排。机构成员国、理事会应在对日国际监测安排完善过程中发挥作用，并对日方排海问题和国际监测安排进行定期审议。

李松强调指出，日本如果真的在福岛核污染水处置问题上负起责任，对处置的安全性有信心，就应更加开放、更加透明、更加合作，与利益攸关国家进行充分、有意义的协商，高度重视各方关切和意见，积极支持机构不断完善和加强国际监测安排。中方敦促日方本着认真负责和建设性的态度，继续与机构秘书处和成员国开展讨论，全面配合接受严格国际监督。他表示，中方愿与利益攸关方共同努力，支持机构发挥主导作用，本着科学、负责的态度，积极参加在加强对日独立、长期、有效国际监测安排方面的努力，切实防止日方排海行径对海洋环境和人类健康造成长期危害。

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