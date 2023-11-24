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希腊杭州联谊会在雅典成立

2023年11月24日21:45 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马11月24日电（记者谢亚宏）雅典消息：“希腊杭州联谊会”近日在雅典举行成立仪式。中国驻希腊使馆办公室主任郭晓宇、杭州市侨联党组成员、二级巡视员白建军、欧洲杭州联谊会会长陈翔、奥地利杭州联谊会会长吴黎明、意大利杭州联谊会会长沈为群、希腊中国和平统一促进会会长、《中希时报》社长吴海龙，希中文化协会会长杨少波、中希工商总会会长黄旭东、执行会长张宪武、希腊中国和平统一促进会荣誉会长兰孝程、雅典中文学校校长李芳等嘉宾出席活动。应秋琳女士当选首任创会会长。

希腊杭州联谊会成立揭牌仪式上，应秋琳发表欢迎辞。她表示，新协会的成立，标志着迈向新的起点，开启新的篇章。未来，希腊杭州联谊会将开展设立“希腊杭州窗口”，广泛凝聚和团结各界人士，服务广大华侨、侨眷，讲好中国故事，推进中希文化教育等多领域交流合作。

郭晓宇代表使馆向希腊杭州联谊会的成立表示祝贺。他指出，驻希腊使馆将践行 “外交为民”理念，努力多为同胞办好事、办实事，支持侨团协会的各项工作。希望希腊杭州联谊会发扬旅希侨团团结协作的优良传统，成为中希友谊新的桥梁和纽带，为中希文明交流互鉴、中希友好合作贡献力量。

白建军指出，希腊杭州联谊会成立，即是广大侨胞密切协作的结果，也是各位侨领与当地政府沟通配合，共同推动的成果。他希望协会当好凝聚侨胞的领航员，加强沟通协调，集思广益，团结互助，共同维护好侨界的团结与和谐。坚持以“为侨服务”为出发点和落脚点，积极搭建起互联互通的桥梁，维护侨益、共同发展。

访希期间，杭州市侨联代表团一行访问了卡拉玛达市政府，与市长瓦西里普洛斯·阿塔纳西奥斯、副市长阿杰利·玛丽亚等举行座谈，双方就文化经贸等领域的合作交换意见。

代表团还前往中希文化教育交流中心开展文化交流，并走访雅典华人侨区，与希腊中国和平统一促进会、中希工商总会、《中希时报》、雅典中文学校等单位举行座谈，看望慰问当地侨胞，进一步了解旅希侨胞的生活、工作现状，推动希腊杭州联谊会在希腊设立“杭州窗口”。

(责编：贾文婷、刘慧)

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