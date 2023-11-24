国际问题观察员 邢宇

此轮巴以冲突已持续月余，加沙地带的严峻局势牵动着整个世界的敏感神经。逾万人被夺去生命，160多万人流离失所，230万人持续被切断水、电、燃油、食品、药品供应，医院、学校、难民营、联合国设施频频被袭击。战火之下，不仅巴以双方损失惨重，地区和国际局势也正在受到深远影响。

当地人道主义危机加剧。联合国秘书长古特雷斯坦言，加沙的人道主义系统正面临全面崩溃，当地民众承受着“雪崩式的灾难”。战争的废墟上，父母抱着孩子生前的玩偶无声哭泣，牙牙学语的儿童在惶恐中寻不到亲人的身影。这样的情景怎能不令人潸然泪下，焦急万分？人的生命同等宝贵，无论是巴勒斯坦平民还是以色列平民，都不应该成为武装冲突的受害者。

地区和全球安全局势更趋复杂。巴以冲突牵涉多方利益，冲突外溢风险增大。日前，黎巴嫩真主党与以军武装冲突不断升级，双方边境局势陷入紧张。若巴以冲突进一步升级，不排除引发更大范围的安全危机。全球范围内，“文明冲突论”、“伊斯兰恐惧症”、反犹主义等思潮加速蔓延，与巴以冲突相关的极端事件攀升，给各国民众的生命财产安全带来威胁。

世界经济下行压力增大。巴以冲突扰乱全球产供链和物流体系，给负重前行的世界经济再添风险。世界银行警告称，本轮巴以冲突爆发后，国际原油价格已上涨约6%，如冲突升级扩大将严重影响全球原油供应，引发世界经济震荡。油价持续上涨将推高通胀，妨碍全球范围遏制通胀的努力，给世界经济前景再添不确定性。

战争的悲剧重演，和平的希望安在？

追溯历史，人们不禁想问——巴以局势为何循环往复，屡陷动荡？巴勒斯坦难民问题为何延宕70多年？归根结底在于巴勒斯坦问题迟迟没有得到公正解决，“两国方案”没有得到落实，巴勒斯坦人民的基本权利没有得到保障。

当务之急是停火止战。停火是无辜民众活下去的唯一希望。各方特别是对当事方有独特影响的大国应该摒弃一切地缘政治考虑和双重标准，将一切努力汇聚到停火止战这一目标上来。加沙地带灾难性人道主义局势不应持续下去，加沙民众不应成为集体惩罚的对象。巴以双方应尽快回到谈判桌前，防止局势进一步恶化升级，防止出现更大的人道主义灾难。

治本之策是坚持共同、综合、合作、可持续的安全观。人类是不可分割的安全共同体。一国安全不能以损害他国安全为代价，任何国家的正当合理安全关切都应得到重视和妥善解决。解决巴勒斯坦问题的根本出路在于建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的独立的巴勒斯坦国。只有恢复和谈、回到“两国方案”的正确轨道上，才能实现巴以两个国家和平共存，实现阿拉伯和犹太两个民族和谐相处。

长效之举是践行真正的多边主义。越是错综复杂的问题，就越能凸显多方参与推动冲突解决的必要性。联合国是践行多边主义的重要实践场所。近来，多份有关巴以冲突的决议草案在联合国安理会表决中流产，联合国逾百名工作人员在巴以冲突中罹难，引发了国际社会对联合国治理效力的担忧。作为安理会本月轮值主席，中方积极推动安理会采取有意义负责任的行动。11月15日，安理会通过了关于巴以问题的第2712号决议，中方对决议投了赞成票。这是10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，安理会首次通过有关决议，也是2016年底以来安理会就巴以问题通过的第一项决议。该决议聚焦人道主义关切，突出保护儿童，呼吁在整个加沙地带紧急实施有足够天数的长时间人道主义暂停，开启了推动停火的初始步骤，有助于避免更大人道危机和灾难。联合国在上个世纪前半叶人类两度身历惨不堪言的战祸之后应运而生，是维护世界和平与发展的主要平台。面对巴以冲突等地区和全球性热点问题，国际社会要坚定维护联合国在国际事务中的核心作用，坚定遵循联合国宪章和国际法，反对绕过联合国的单边主义行动。

中方秉持积极构建人类命运共同体理念，始终站在公道正义一边，为推动劝和促谈、局势降温作出不懈努力。多日来，中国外长与各方保持密切沟通，中国特使穿梭访问地区多国，中国代表在联合国投票支持和平与正义。近日，阿拉伯、伊斯兰国家外长联合代表团访华，将中国作为国际斡旋的第一站，体现了对中国的高度信任。中方将继续同各方加强协调、凝聚共识，为推动停火止战、保护平民而努力，为最终通过“两国方案”实现巴以持久和平发挥积极和建设性作用。

(责编：贾文婷、刘慧)