南苏丹州长致信感谢中国维和工兵分队

人民网内罗毕11月24日电（黄炜鑫、通讯员广志勇）瓦乌消息：南苏丹西扎勒河州州长莎拉·哈桑女士近日向中国驻南苏丹大使馆发感谢信，感谢部署在联合国驻南苏丹特派团(联南苏团)瓦乌基地的中国第13批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队为当地经济社会发展作出的突出贡献。

信中提到，中国工兵2023年为西加扎勒河州修复了道路和桥梁，让当地民众能够在雨季进入该州的拉加县，在改善该地区交通运输条件的同时，也为该县顺利接收来自苏丹和中非共和国的难民提供了极大方便。

记者了解到，西扎勒河州首府瓦乌到西部重镇拉加县只有一条泥泞主干道，约310公里路。因年久失修、雨水冲刷，这条路多处桥梁冲毁，多个路段有断点，导致旱季时，普通货车通行一般要2天，到了雨季，则根本无法通行。修复这条主干道，也就是打通交通运输和经济发展的“生命通道”。维和工兵分队抽调39人成立西线任务突击队，克服高温酷暑、蚊虫叮咬、后勤保障不便等诸多困难，连续奋战80天，抢通性修复了这条主干道，整修加固3座桥梁，打通6个断点，使得旱季时，普通货车通行时间大大缩短至12小时，雨季时也能够正常通车。这条生命通道已经成为当地人的幸福通道、致富通道。

信中还提到，中国工兵促进了当地社区农业、教育和文化等领域的发展。据悉，一年来，维和工兵分队累积向当地中小学、医学院、孤儿院捐赠书包、足球等文体用品2600余件，卫生防疫物品12000余件，开办农业种植技术培训班，为当地群众普及集水灌溉和人工育苗技术，帮助农民实现增产增收。当地一名酋长说：“中国工兵很专业，很敬业，不但为我们修复道路，还给我们提供食物、药品和必要生活物资，我代表我的族人由衷地感谢你们。”

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