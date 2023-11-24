人民网开罗11月24日电（记者沈小晓）当地时间24日7时（北京时间13时），巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和以色列在加沙地带的停火协议正式生效。

自10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，已造成包括妇女和儿童在内的大量人员伤亡，加沙地带粮食不安全状况加剧，卫生系统濒临崩溃，人道局势进一步恶化。此次冲突规模和强度之大，令世界震惊。在多方斡旋及协调下，自10月21日以来，埃及、以色列和哈马斯之间达成开放拉法口岸协议，已有多辆装载人道援助物资的卡车从埃及通过拉法口岸进入加沙地带，来自加沙地带的受伤人员则通过拉法口岸进入埃及。

位于埃及与加沙地带边境的拉法口岸。人民网记者 沈小晓摄

拉法口岸是目前加沙地带唯一一个不受以色列控制的陆路通道。记者看到，在拉法口岸埃及一侧的道路附近，装载有人道援助物资的车辆正在排队等候。而这些车辆进入加沙地带前都要接受以色列的检查。

11月22日准备通过拉法口岸进入加沙的装有燃料的卡车。人民网记者 沈小晓摄

据埃及官员称，截至11月22日，通过拉法口岸已向加沙地带运送了2222吨医疗援助物资、6063吨食品、4625吨水、1407吨其他物资以及378吨燃料，共有7730名外国人和双重国籍人士通过拉法口岸离开加沙地带。然而，联合国多次警告，获准进入加沙地带的援助物资远不能满足当地民众需求。

11月22日装载有人道主义物资的飞机在阿里什机场降落。人民网记者 沈小晓摄

11月22日抵达拉法口岸埃及一侧的巴勒斯坦民众在接受记者采访。人民网记者 沈小晓摄

今年21岁的阿里·纳赛尔是当地护理学校的学生，作为埃及红新月会志愿者，他已经在拉法口岸工作两周了。他表示，自己很高兴能作为志愿者参与到人道救援物资传递工作中，希望能够把更多救援物资通过拉法口岸传递到另一边的巴勒斯坦兄弟姐妹手上。

埃及红新月会志愿者阿里·纳赛尔在接受记者采访。人民网记者 沈小晓摄

阿里什医院是埃及北西奈省最大的医院之一。目前这里会接收部分从加沙地带转移至埃及境内的伤员。据埃及媒体报道称，埃及11月20日当天通过拉法口岸接收了来自加沙地带的28名早产儿，其中16名早产儿已转运阿里什医院，还有部分早产儿被送往开罗或伊斯梅利亚。埃及已派调3.8万名医生和2.5万名护士为来自加沙地带的伤员提供医护服务。

阿里什医院的医生正在救护来自加沙地带的早产儿。人民网记者 沈小晓摄

埃及卫生部官员艾哈迈德·马赫迪在采访中表示，一直以来，埃及与中国卫生部门保持很好的合作。中国在解决国际冲突方面有很好的经验和能力，相信中方将在解决当下巴以冲突过程中发挥重要作用。

埃及卫生部官员艾哈迈德·马赫迪在接受记者采访。人民网记者 沈小晓摄

11月20日至21日，阿拉伯、伊斯兰国家外长联合代表团访华。代表团将中国作为国际斡旋的第一站，并表示阿拉伯、伊斯兰国家高度评价中方在巴勒斯坦问题上长期秉持公正立场，赞赏中国作为联合国安理会轮值主席国推动出台本轮巴以冲突以来首份安理会决议，期待同中方开展更加密切的协调，防止危机蔓延，重启和谈进程。

一直以来，巴勒斯坦问题始终是中东问题的核心。11月21日，习近平主席在出席金砖国家领导人巴以问题特别视频峰会时强调，巴以局势发展到今天，根本原因是巴勒斯坦人民的建国权、生存权、回归权长期遭到漠视。解决巴以冲突循环往复的根本出路是落实“两国方案”，恢复巴勒斯坦民族合法权利，建立独立的巴勒斯坦国。不公正解决巴勒斯坦问题，中东就没有持久的和平稳定。中方呼吁尽快召开更具权威性的国际和会，凝聚国际促和共识，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决。

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